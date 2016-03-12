综述：欧洲央行新政遭质疑 官员发声力挺“超级马里奥”

路透法兰克福3月11日 - 欧洲央行周五展开后卫行动，力图打消投资者对央行新政的疑虑。一天前，总裁德拉吉在宣布新一轮刺激政策的同时，暗示降息周期将暂告一段，令新政产生的市场效应大打折扣。

多位欧洲央行高阶官员公开和非公开地发表讲话，力挺德拉吉周四宣布的新政，但他们中的一些人也承认，央行向金融市场传递的信息含混不清。

新计划宣布后不久，德拉吉暗示可能不再进一步降息，令投资者大为震惊。德拉吉宣布的新举措包括下调三大利率，以及一项甚至可能向银行提供负利率贷款的计划。

他的讲话推高公债收益率，令欧元兑美元上涨，因投资者认为，那个曾在2012年誓言“将尽一切所能挽救欧元区”，那个被他们尊称为“超级马里奥”的人，正在丧失他的“超”能力。

欧元走高和公债收益率上涨与欧洲央行希望达到的效果背道而驰，他们本想通过压低欧元区企业和家庭的贷款成本来刺激借贷，从而提振经济增长。

市场被这一系列相互矛盾的信息搞得无所适从，最后得出的结论是欧洲央行已经黔驴技穷。这让那些在幕后观察的欧洲央行官员大跌眼镜。

周五，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在该行网站上发表了自己的观点，这一做法极不寻常。他强调称，尽管下调利率是有限度的，但不应该否定央行通过其它方式采取行动的能力。

“很显然，所有政策都是有限度的，在我们目前使用的工具中，存款机制负利率的局限性尤其明显，”冈斯坦西欧在文中写道。负存款利率是指银行需为存放在欧洲央行的资金支付费用。

为进一步明确德拉吉前日传递的信息，冈斯坦西欧还写道：“开始贬低货币政策的重要性不仅仅是错误的，更是危险的。”

一位熟悉欧洲央行想法的消息人士强调了进一步放宽政策的可能性，并表示，周四的政策沟通“ 搞砸了”，目前央行正在开展工作，帮助投资者更好地理解新举措。这也支持了冈萨雷斯的立场。

**支持还是质疑**

德拉吉甚至赢得了欧洲央行管委、拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯的支持，这是很少见的，因为瑞姆塞维奇斯是最直言不讳，公开质疑宽松货币政策的欧洲央行管委之一。

瑞姆塞维奇斯将新政称之为一揽子积极举措，对此他发表了自己的看法。“资金变得廉价了，”他告诉拉脱维亚电视台，“欧洲央行以零利率贷款给商业银行，这是前所未见的状况。”

尽管让19个央行总裁达成共识是很困难的事，但德拉吉的政绩却是可圈可点，其中包括1.74万亿欧元印钞计划等多项雄心勃勃的举措，不过这些计划经常被推迟实施。

虽然周五市场部分逆转，公债收益率和欧元下跌，股市反弹，但周四的市场反应表明市场投了不信任票，投资者取消了今年利率将进一步下调的押注。

质疑之声仍甚嚣尘上。

“这些反应...表明这些家伙已开始失去对市场的影响力，”对冲基金RMG Wealth management的董事Stewart Richardson称。

“这样的发展趋势的确让人忧心忡忡，因为如果他们失去对市场的控制，游戏就结束了，(欧元区)中央银行这条路也就走到头了，”他称。

即使在欧洲央行内部，对央行将通胀从目前的近零水平提升至近2%目标的能力的质疑声也是与日俱增。通胀是衡量经济体质的先导指标。

“欧洲央行必须扪心自问，2%的目标是否现实，”前欧洲央行管委、现任职欧洲央行监委会的柯恩对一家报纸表示。

对拉脱维亚的瑞姆塞维奇斯来说，新的刺激计划可能是欧洲央行能开出的治愈欧元区经济的最后一剂药方。

“让我们希望，它至少能让情况能稳定下来，”他说，“不幸地是，已经再没有即能治病，又不苦口的良药了。”(完)