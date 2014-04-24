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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 02:43 BJT

欧洲金融：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称“我们没有提振经济的魔法棒”

路透马德里4月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称周四表示，社会上对各国央行的期望过高，央行没有提振经济成长的魔法棒。

本月，法国向欧洲央行施压，要求央行采取行动压低欧元 ，以扶助欧元区经济焕发生机。

但冈斯坦西欧表示，需要采取货币政策范畴之外的政策举措来刺激成长，应对经济面临的人口结构方面的挑战。

他在马德里发表讲话后的问答环节表示，“目前，社会上对央行的期望过高。央行无法解决一切问题。”

“我们没有解决所有问题的魔法棒，如果货币政策能解决一切问题，那么所有国家都将十分富裕。”(完)
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