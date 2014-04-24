欧洲金融：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称“我们没有提振经济的魔法棒”

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透马德里4月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称周四表示，社会上对各国央行的期望过高，央行没有提振经济成长的魔法棒。
本月，法国向欧洲央行施压，要求央行采取行动压低欧元 ，以扶助欧元区经济焕发生机。
但冈斯坦西欧表示，需要采取货币政策范畴之外的政策举措来刺激成长，应对经济面临的人口结构方面的挑战。
他在马德里发表讲话后的问答环节表示，“目前，社会上对央行的期望过高。央行无法解决一切问题。”
“我们没有解决所有问题的魔法棒，如果货币政策能解决一切问题，那么所有国家都将十分富裕。”(完)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。