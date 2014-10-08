欧洲央行：ECB近期举措标志着全新政策期的降临--冈斯坦西欧

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
上月欧元区通胀率降至0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。
说到欧洲央行购买民间资产的计划，冈斯坦西欧称符合欧洲央行购买要求的担保债券存量约有6,000亿欧元。
他还表示，约4,000亿欧元有资产担保的证券(ABS)符合欧洲央行新计划购买资格。
“我们当然意识到，我们能买到的数量，将低于理论水平，”他称。
“ABS和担保证券并不是大部分为银行持有，我们的目标也不是主要从银行购买此类证券，”他称。
“不过在现在的环境下，央行直接购买民间资产也能在资本方面给予银行支撑。”(完) (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 杜明霞)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选