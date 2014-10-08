欧洲央行：ECB近期举措标志着全新政策期的降临--冈斯坦西欧

上月欧元区通胀率降至0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

说到欧洲央行购买民间资产的计划，冈斯坦西欧称符合欧洲央行购买要求的担保债券存量约有6,000亿欧元。

他还表示，约4,000亿欧元有资产担保的证券(ABS)符合欧洲央行新计划购买资格。

“我们当然意识到，我们能买到的数量，将低于理论水平，”他称。

“ABS和担保证券并不是大部分为银行持有，我们的目标也不是主要从银行购买此类证券，”他称。