独家：欧央行开始将仅少量购买公司债 押注发债将增多--消息

路透法兰克福5月25日 - 几位欧洲央行的消息人士告诉路透，央行在6月开始购买公司债时，起初将只是少量买进，首先要争取吸引新发债人进行发债，而后将每月购买规模缓慢提高至50-100亿欧元。

在欧洲央行日益膨胀的资产购买清单中，最新加入了以欧元发行的投资级公司债。央行希望通过降低借款成本刺激欧元区的经济成长，刺激计划的规模高达1.74万亿欧元(1.95万亿美元)。

其中的难点在于，公司债市场规模虽有6,000亿欧元，但借款方主要限于法国及荷兰的大企业，而这些企业本来就很容易获得信贷。

但目前欧洲央行希望资金最终能流到整个欧元区小型借款人手中，对这些借款人来说，融资仍然成问题。

与七位身处或接近欧洲央行决策部门的消息人士交谈后发现，由于这可能需要时间，因此欧洲央行将只是逐步加快购买速度，并避免设定月度目标。

“买入操作可能会令市场产生较大波动，但如果我们能成功刺激发债，市场就会很自然地平静下来，”一位消息人士说。

另一位消息人士表示，购买规模仅为10亿欧元的情况可能要持续数月。

上述消息人士称，购债最初将侧重法国和荷兰。根据惠誉评级，这两个国家共占欧洲央行可购买债券的57%。

但如果西班牙和意大利等其他国家的供应增加，欧洲央行希望能扩大购买范围。

实际上，该计划的目的之一是鼓励中型企业发行债券，这些公司传统上依赖银行贷款。

欧洲央行希望这样将释放银行资金，间接强制银行在小企业中寻找客户，这些公司因为规模太小而不能直接在金融市场融资。

**垃圾债风险**

也有人担心该计划可能对垃圾债市场产生意想不到的后果。垃圾级企业债被排除在欧洲央行的购债计划之外，但部分公司一直能从市场融资，因为高评级发行人支付的票息下降，使得买家转向风险较高的投资。

虽然这有助于实现欧洲央行借贷条件普遍宽松的愿景，但也可能使一些本应倒闭的公司继续存活下来。

其中一位央行消息人士称，欧洲央行意识到了这个风险，但认为刺激经济更重要，并以1929-1932年美国经济大萧条之前美联储未采取行动导致的灾难性的后果为证。

消息人士称，计划的许多细节还没有最终确定，包括央行如何挑选购买哪些债券，以及发行所购买债券的公司破产或评级下调时如何应对。

“欧洲央行显然会进行尽职调查，但将主要依赖信用评级和评级机构的评估报告，”其中一位消息人士称。(完)