焦点：欧洲央行维持政策不变 但保留了12月追加刺激举措的可能性

路透法兰克福10月20日 - 欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

对于未来将如何行动，欧洲央行总裁德拉吉三缄其口，但留下了多种选项供市场揣测，他同时强调，在货币宽松度“非常大”的情况下，等待已久的通胀回升计日可期。

在过去几年抗击通货紧缩的艰苦努力中，欧洲央行出台了前所未见的刺激措施，包括调降存款利率至负值区域，每月购买800亿欧元公债，以及向银行提供无息贷款等，所有这些举措的共同目标是，将通胀拉回至欧洲央行略低于2%的目标。

德拉吉周四警告称，预计下月通胀将上升，但主要动因是油价下跌带来的影响消退，让人质疑回升势头是否会持久。市场认为，这番讲话可能是为进一步放宽政策寻找理由。

“尚无迹象显示，基础通胀已形成令人信服的上升趋势，”德拉吉在新闻发布会上称。

但他表示，任何有关欧洲央行政策立场的决定都要等到12月，届时央行必须决定是否延长购债计划。目前该计划将于2017年3月结束。

德拉吉称，“有时候，说出我们没有讨论什么也很重要。我们没有讨论逐步退出量化宽松计划，或者说资产购买计划的意向性时限。”

德拉吉还指出，不会出现时间一到，突然停止资产购买计划的情况，会逐步退出。市场认为，这实际上是承诺，将会以某种形式延长量化宽松(QE)计划。

“我认为，决策者从未想过如之前计划的那样，突然终止，人们通常不会这么考虑问题，”他说，突然停止是“不可能的”。

德拉吉的上述讲话发表后，欧元最初上涨0.5%，至1.1040美元，但随着市场对央行将进一步放宽政策的预期不断升温，欧元回落至四个月低位的1.0921美元。

接受路透调查的绝大部分分析师预计，欧洲央行将在12月会议上把购债计划延长3-6个月，但他们同时预计，央行会维持利率不变，政策主要集中在非常规举措。

欧洲央行在周四会议上维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，完全符合路透调查的经济学家的一致预期。

**尚未做好准备**

“依我看，欧洲央行还没有准备好延长量化宽松计划，欧元区经济复苏没有弱到需要更多的刺激举措，但也没有强到可以轻松谈论逐步退出的地步，”ING 经济学家Carsten Brzeski称，“这是为什么欧洲央行只是含糊其辞，为自己争取时间的原因所在。”

“德拉吉在逐步退出和延长QE计划之间进行巧妙的平衡，不挫伤任何一种预期，这可能带来的一个喜人的结果是，较长期利率小幅走高，在不带来恐慌的情况下缓解可购公债稀缺的问题。”

德国10年期公债收益率今夏大部分时间处于负值区间，周四略高于零，很多欧元区二线公债收益率下跌。

大幅延长资产购买计划，将要求欧洲央行对计划的部分技术门槛进行修改，以应对德债等部分资产稀缺的问题。

“如果像我们预期的那样，欧洲央行将量化宽松计划延长九个月，我们估计，根据当前的规定，到2017年夏初，将找不到能够的满足购债条件的德债，”德国商业银行分析师在一份报告中称。

“因此，央行在12月将别无选择，只能改变计划规则。”

变化可能包括，放松央行自定的一些限制条件，如禁止购买收益率低于存款利率的资产的规定，或者根据各国在欧洲央行的出资比率购买资产的规定等。

德拉吉还有时间考虑，因欧元区经济正缓慢增长，通胀处于两年高位，各国的预算计划显示，财政刺激力度有所增加。英国6月公投决定脱欧给欧元区经济带来的最初影响有限。

但薪资增长仍疲弱，核心通胀处于1%以下，失业率高企，表明通胀压力仍然微弱。

信贷增长也显示出放缓的迹象，表明银行在传导欧洲央行超宽松举措时可能仍困难重重。

德拉吉再次呼吁，欧元区各国政府支持欧洲央行政策，采取刺激增长的财政举措，进行结构性改革。他还补充道，焦点应放在提高劳动生产率和改善商业环境上。(完)