焦点：欧洲央行料维持政策不变 同时为12月进一步宽松打伏笔

路透法兰克福10月20日 - 欧洲央行周四料将维持货币政策不变，但有可能为12月进一步放松政策进行铺垫，因央行希望延续期待已久的消费通胀回升势头。

欧洲央行总裁德拉吉在维持利率及每月800亿欧元购买规模不变的同时，可能强调仍需实施货币刺激。这将强化央行资产购买计划在明年3月底到期后还将延长的预期。

近几年来，欧洲央行对经济施加了史无前例的刺激，推出负利率、向银行业提供无息贷款、债券购买规模已超过1万亿欧元，所有这些都是为了重振经济成长，推动通胀回升至略低于2%的目标水平。过去三年多来欧元区通胀率一直低于目标。

对德拉吉而言，棘手之处在于既要给进一步的刺激政策留下切实可能，还不能作出承诺性暗示，以免让市场重演去年的动荡。去年欧洲央行把市场的期望提得太高，却没有完全兑现。

然而尚无需立即采取行动。欧元区经济正在缓慢复苏，通胀率位于两年高点，各国预算提案显示出财政支持力度加大，英国公投退欧对欧元区经济体的早期影响已经消退。所有这些迹象均显示，欧元区走上了欧洲央行9月时预期的正轨。

但德拉吉和其他委员最近几周努力强调，这种预期是基于“非常明显的”货币政策支持。这被认为是确认将延长资产购买计划等刺激举措。

欧洲央行首席经济学家普雷特曾警告，过早撤除刺激举措将使经济成长停滞并反转。此言论进一步显示出缩减购债规模仍很遥远。

意大利裕信银行(UniCredit)分析师Marco Valli称，“当前宽松的(金融)环境也反映出市场对欧洲央行进一步行动的预期，这意味着欧洲央行必须采取更多行动来保持当前的宽松程度。”

“因此延长每个月800亿欧元的购债计划是底线，若宽松程度低于此，将导致收益率上升、欧元升值甚至风险偏好下降，从而存在金融条件收紧的风险。”

欧洲央行1.74万亿欧元的资产购买计划将于明年3月到期，但央行一直称，在看到通胀出现可持续的复苏之前会一直执行该计划。

欧洲央行将在1145 GMT宣布利率决定，德拉吉将在1230 GMT 召开记者会。路透调查的受访分析师一致预计本周会议料维持利率不变，大多数分析师预计12月央行将宣布延长量化宽松计划。

**通胀疲弱**

问题的根源在于通胀依然太过疲弱，甚至最快2-3年内都不会达标。

尽管上月通胀上升0.4%，并且或许会在明年春季之前超过1%，但通胀上升几乎完全归结于油价下跌的影响消退，而非基础物价出现反弹。

同时，薪资增长仍旧疲弱，核心通胀仍卡在1%以下、失业率也高企，这意味着通胀的上升远远达不到欧洲央行原本希望的可持续增长。

贷款增长也显现出趋平的迹象，意味着各家银行或许正在努力把欧洲央行超宽松政策的影响转嫁出去。

实际上，决策者愈发强调负利率的负面效应，尤其是对银行的负面效应，这显示进一步降息可能不会是12月会议的讨论选项。

欧洲央行要靠商业银行来传导货币政策举措，但低利率损及银行利润并打压股价，可能会导致放贷受到压抑。

但是若要资产购买计划出现有意义的扩展，欧洲央行就必需修改该计划的一些技术限制，以应对部分资产、比如德债稀缺的问题。

虽然研究各种建议的委员会周四可能向管理委员会提交进展报告，但关于技术调整的决定较可能在12月做出。

“因为市场可能根据技术层面的特征来推断额外量化宽松举措的概况，并且鉴于所有选项都有一些争议，我们认为欧洲央行只会在12月宣布技术变化，”摩根士丹利分析师Elga Bartsch说。

“在我们看来，欧洲央行现在若想脱离长期以来关于进一步降息和额外资产购买的前瞻性指引，还为时尚早。”Bartsch补充道。(完)