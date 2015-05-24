欧元区经济：成员国间的结构性差异，恐威胁欧元区生存--ECB总裁

中国新债：财政部下周三起发至多360亿凭证式储蓄国债，期限三及五年
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
路透葡萄牙辛特拉5月23日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六警告道，欧元区各成员国之间存在明显的结构性差异，可能会让欧元区瓦解。
德拉吉此番直率的言论指出成员国之间不断加深的嫌隙，比如说德国希望平衡支出与收入，而深受债务困扰的希腊则抵制经济改革。
“统一的货币联盟是无法承受成员国之间存在巨大且不断加深的结构性差异。这将成为一枚炸弹，”德拉吉向学者和央行官员称。
“所以，这会威胁到联盟、货币联盟的生存，”他称。
欧元区19个成员国之间的文化差异常常扩大到各国经济管理层面。
例如，劳动法以及失业保护程度方面存在差异，各国的情况各不相同。
金融危机爆发后，爱尔兰、葡萄牙和希腊等国需要获得紧急援助，加剧了欧元区内部的紧张局势。
德国寻求说服其他成员国采纳其提出的保守支出政策，而其他国家则指责德国拒绝通过借贷进行投资，因此在提振欧元区整体经济方面做得太少。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透上海5月3日 - 中国财政部周三公告，将自下周三(5月10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为5月10日-5月19日。
路透上海5月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩 容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成 ，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各 类机构间的相对均衡状态。 商业银行中，全国性银行4月以4,440亿元居债券净增持之首；城商行增持1,389亿元， 上月为减持530亿元；农商行当月则仅增持132亿元，较上月的471亿元明显减少。 另外，4月保险和基金类机构继续增持，但规模均较上月减少，分别为274亿元和150亿 元，其中基金类项下的商业银行理财产品出现净减持202亿元。 境外机构方面，4月继续增持银行间债券，单月增持量107亿元。4月末境外机构在银行 间债市托管量为7,723亿元，其中4,238亿元为国债。 按券种来看，地方政府债托管量4月增加4,164亿元，较上月增量3,830亿元进一步上升 ；记账式国债单月托管量增加1,657亿元，上月为减少493亿元。政策性银行债当月增加52
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选