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债券 | 2016年 6月 22日 星期三 00:27 BJT

标题新闻：ECB总裁德拉吉称考虑让希腊银行重获廉价融资，但参与购债计划前需满足更多条件

ECB为欧洲央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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