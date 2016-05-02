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国际财经 | 2016年 5月 3日 星期二 07:29 BJT

欧洲央行总裁德拉吉称目前别无选择只得持续低利率政策

路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一称，低利率并非无害，但这只是全球主要经济体根本问题的症状，而非原因，他表示现在别无选择。

“因此，要拉高回报率的答案很明确：继续执行扩张性政策直至经济中的过度闲置被消化，且通胀动态再度与物价稳定保持一致，”德拉吉在一场会议上称。“目前别无选择。”

“唯一可以运筹的空间是政策的组合，也就是平衡货币和财政政策，”他表示。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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