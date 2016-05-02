欧洲央行总裁德拉吉称目前别无选择只得持续低利率政策

OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一称，低利率并非无害，但这只是全球主要经济体根本问题的症状，而非原因，他表示现在别无选择。
“因此，要拉高回报率的答案很明确：继续执行扩张性政策直至经济中的过度闲置被消化，且通胀动态再度与物价稳定保持一致，”德拉吉在一场会议上称。“目前别无选择。”
“唯一可以运筹的空间是政策的组合，也就是平衡货币和财政政策，”他表示。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
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