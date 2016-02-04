更新版 1-欧洲央行：总裁德拉吉称应及早对低通胀采取行动

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
(新增细节)
路透法兰克福2月4日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，对超低通胀采取行动过晚的风险要大于行动过早，暗示可能会进一步放松货币政策。
德拉吉在德国央行的一个会议上表示，因油价崩跌而采取观望的立场并允许低通胀持续下去，将损害长期预期和对央行的信心，导致价格压力持续下行。
“如果出现这种情况，我们将需要更为宽松的货币政策来扭转局面，”他说。“从这个角度看，太迟行动的风险高于太早行动的风险。”
德拉吉并称，“若我们不向低通胀低头--我们肯定不会--通胀将会稳步回升到符合我们目标的水平。”
他还驳斥了有关欧洲央行政策工具所剩无几的看法，并称欧洲央行需要接受使用非常规政策工具造成的风险。
“毫无疑问，如果我们需要采用更具扩张性的政策，产生副作用的风险不会阻碍我们的行动，”德拉吉表示，“我们将致力于限制政策产生的扭曲，但首先要考虑的是价格稳定目标。”(完) (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。