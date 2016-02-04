更新版 1-欧洲央行：总裁德拉吉称应及早对低通胀采取行动

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路透法兰克福2月4日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，对超低通胀采取行动过晚的风险要大于行动过早，暗示可能会进一步放松货币政策。

德拉吉在德国央行的一个会议上表示，因油价崩跌而采取观望的立场并允许低通胀持续下去，将损害长期预期和对央行的信心，导致价格压力持续下行。

“如果出现这种情况，我们将需要更为宽松的货币政策来扭转局面，”他说。“从这个角度看，太迟行动的风险高于太早行动的风险。”

德拉吉并称，“若我们不向低通胀低头--我们肯定不会--通胀将会稳步回升到符合我们目标的水平。”

他还驳斥了有关欧洲央行政策工具所剩无几的看法，并称欧洲央行需要接受使用非常规政策工具造成的风险。