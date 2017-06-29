消息人士称市场过度解读欧洲央行总裁德拉吉谈话

路透葡萄牙辛特拉6月28日 - 欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉想法的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。

他们说，德拉吉的意思是最早9月该央行将讨论缩减刺激，但强调并不是说那时一定会做出决定。

“市场没有注意到德拉吉讲话中的提醒内容，”其中一位消息人士称。

德拉吉周二这番言论被认为是立场转趋鹰派，推动欧元和债券收益率大涨。

消息人士称，德拉吉希望承认最近强劲的经济数据，并让市场准备好迎接央行可能在秋季时就购债计划未来调整做出的决定，但没有做出任何承诺。

他还希望指出，欧洲央行将不会因当前通胀放缓而自动放宽政策；6月通胀率料为增长1.2%，且预计明年还将在该水平附近徘徊。

相反地，尽管通胀率已有四年多未能达标，欧洲央行仍准备以更长时间实现其略低于2%的通胀目标。

但消息人士称，德拉吉的讲话充满了警讯，暗示若欧元走强、或者美国、欧洲的公债收益率上涨等因素造成融资环境收紧，欧洲央行则仍准备放宽政策。消息人士要求匿名。

交易员将此讲话视为欧洲央行加快步伐退出宽松计划的讯号，时间最快甚至可能是明年1月，官员们则表示一切尚待讨论，而且此事最终将取决于未来数月的通胀和其它经济数据。

**缩减恐慌？**

部分评论人士甚至猜测，德拉吉的演说是否已如2013年美联储前主席贝南克的翻版。贝南克那时暗示将缩减FED量化宽松计划的言论，引发了金融市场剧烈震荡的“缩减恐慌”。美联储政策被迫大逆转。

然而，今时或已不同往日。

央行官员坚信目前欧元区通胀放缓，是因为供应过剩打压原油价格下跌，而这对进口原油的欧元区是个提振。

他们强调现在与2014-15年的情况不同，当时的通胀率下降伴随着整体经济恶化的迹象，但警告他们也在关注油价下跌影响其他物价和薪资的迹象。

他们还表示，油价下跌会提振增长，因此只要不影响长期通胀预期，不拖累薪资增长，通胀疲软就是有利的。

这意味着欧洲央行无意针对目前通胀放缓的情况加大刺激计划力度，不过也不急于结束刺激。

管委会9月会议时，欧元区8月通胀初值以及央行自己的最新通胀预测将已出炉。

“我从德拉吉讲话中看到的，是9月有可能做出决定，但不能确定，”一名消息人士称。(完)