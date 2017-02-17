焦点：多国大选阴霾笼罩 欧洲央行无意缩减刺激措施

路透法兰克福2月16日 - 欧洲央行周四公布的上月会议的记录显示，央行政策制定者在上月会议上呼吁先按兵不动，显示在欧洲多国大选带来高度不确定性的情况下，欧洲央行无意缩减刺激措施。

央行官员认为，近期通胀上升只是暂时性的，经济成长面临的威胁犹存，普遍同意维持利率不变。周四公布的1月19日货币政策会议记录显示，央行决策者甚至为追加刺激措施预留了空间，尽管经济成长正在加速。

由于欧元区三大经济体－德国、法国和荷兰都在准备大选，投资人预计欧洲央行将保持观望，等到今年秋季再重新检讨其政策立场，并希望不要成为政治目标。

实际上，法国总统候选人极右翼民族阵线领导人勒庞已经提议法国退出欧元区，而德国和荷兰官员也经常批评欧洲央行宽松的货币政策。

“管委会也建议保持耐心，继续‘按兵不动’，在仍是高度不确定的环境下提供稳定性和可预见性，”欧洲央行称。

上月欧元区通胀触及欧洲央行设定的接近但低于2%的目标，引发德国等国的保守决策者要求欧洲央行缩减刺激措施。

欧洲央行六位执委中有两位近期也提到收紧政策的前景，要么通过微调欧洲央行指引，要么透过开始讨论最终结束购买资产。

**大选后再作定夺**

但会议记录显示，决策者的意见基本保持一致，“普遍”支持保持政策立场不变，其中包括央行的指引。

为了对抗超低的通胀，欧洲央行在过去两年已经购买了超过1.5万亿欧元资产，并计划至少到年底前继续购买。

一些政策制定者近期称，不可能在3月会议上进行重大政策检讨，可能要等到6月法国和荷兰大选后，才会首次讨论下一步行动。秋季前不会做决定，可能要等到9月德国大选后。

对于通胀的担忧，与会委员也未予理睬，他们指出，能源价格上涨并未带动商品和服务成本攀升，基本通胀仍然疲弱。

欧洲央行官员承认，经济成长前景和韧性改善，但也警告称，鉴于经济成长面临的种种制约，欧元区经济增速可能在短期内到达“速度极限”，暗示经济成长可能不会进一步大大加快。

对经济不利的风险也有所减弱，但整体风险仍偏向下行，政策制定者还指出。(完)