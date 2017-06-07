欧洲央行：可能小幅上调欧元区成长预估，但下调通胀预期

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透法兰克福6月7日 - 消息人士告诉路透，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，但下调通胀预期。
这样喜忧参半的经济前景，应该为央行提供更多的理据，使其在德国要求逐步收紧政策的呼声日益高涨的情况下，保持大规模购债刺激政策和负利率不变。
这位消息人士表示，调整的幅度将会很小，在某些情况下，小至10个基点，反应央行仅仅是对3月预期进行调整，不会大改动。
市场普遍预计欧洲央行将在周四保持政策不变，包括2.3万亿欧元的购债计划，并承诺保持利率在低位。
但消息人士上周告诉路透，欧洲央行将会在声明中弃用“下行风险”的措辞，从而承认经济前景改善。
决策者还可能在会上讨论关闭进一步降息大门的问题，不过，能否作出决定非常不确定，这位消息人士说。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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