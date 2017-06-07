版本:
中国
债券 | 2017年 6月 8日 星期四 04:49 BJT

欧洲央行：可能小幅上调欧元区成长预估，但下调通胀预期

路透法兰克福6月7日 - 消息人士告诉路透，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，但下调通胀预期。

这样喜忧参半的经济前景，应该为央行提供更多的理据，使其在德国要求逐步收紧政策的呼声日益高涨的情况下，保持大规模购债刺激政策和负利率不变。

这位消息人士表示，调整的幅度将会很小，在某些情况下，小至10个基点，反应央行仅仅是对3月预期进行调整，不会大改动。

市场普遍预计欧洲央行将在周四保持政策不变，包括2.3万亿欧元的购债计划，并承诺保持利率在低位。

但消息人士上周告诉路透，欧洲央行将会在声明中弃用“下行风险”的措辞，从而承认经济前景改善。

决策者还可能在会上讨论关闭进一步降息大门的问题，不过，能否作出决定非常不确定，这位消息人士说。(完) (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐