德拉吉称欧元区经济复苏加快 但仍需要央行支持

路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。

德拉吉在听证会上表示，通胀可能正在上升，但主要是因油价上涨的一次性影响，如果认为是暂时性的，欧洲央行将不会对此作出任何反应。

“如果要使通胀足够自信地向我们的目标持续靠拢，仍需要来自我们的货币政策举措的支持，”德拉吉说。

“我们的货币政策策略是，不应对个别数据和短暂的通胀上升作出反应，”德拉吉称，“因此我们将继续忽略消费者物价调和指数(HICP)通胀的变化，如果我们认为这不会对物价稳定中期前景造成持续影响。”

德拉吉称，迹象显示急剧的通缩风险已经消失，未来几年通胀将上升。但潜在通胀压力仍非常迟滞。

但他也表示，宽松政策措施保持得越久，对金融体系造成不必要副作用的风险就越大。

德拉吉表示，欧元区前景风险仍偏向下滑，主要是受全球因素影响。管委会准备好增加资产购买计划的规模及/或持续时间。(完)