德拉吉称欧元区经济复苏加快 但仍需要央行支持

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。
德拉吉在听证会上表示，通胀可能正在上升，但主要是因油价上涨的一次性影响，如果认为是暂时性的，欧洲央行将不会对此作出任何反应。
“如果要使通胀足够自信地向我们的目标持续靠拢，仍需要来自我们的货币政策举措的支持，”德拉吉说。
“我们的货币政策策略是，不应对个别数据和短暂的通胀上升作出反应，”德拉吉称，“因此我们将继续忽略消费者物价调和指数(HICP)通胀的变化，如果我们认为这不会对物价稳定中期前景造成持续影响。”
德拉吉称，迹象显示急剧的通缩风险已经消失，未来几年通胀将上升。但潜在通胀压力仍非常迟滞。
但他也表示，宽松政策措施保持得越久，对金融体系造成不必要副作用的风险就越大。
德拉吉表示，欧元区前景风险仍偏向下滑，主要是受全球因素影响。管委会准备好增加资产购买计划的规模及/或持续时间。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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