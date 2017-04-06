德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策

路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。

魏德曼此番讲话的立场与欧洲央行总裁德拉吉的观点不同，稍早德拉吉表示，欧洲央行将保持当前的政策计划。

“鉴于欧元区经济持续强劲复苏的前景以及物价上涨，讨论管委会应何时考虑货币政策正常化，以及如何相应地调整沟通，这样的讨论是合理的，”魏德曼称。

他补充说，“我可以想象降低货币政策的扩张性，尤其是在很多经济指标都有积极进展的情况下。”(完)