德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策

金价走低 因美元从六个半月低位反弹
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
魏德曼此番讲话的立场与欧洲央行总裁德拉吉的观点不同，稍早德拉吉表示，欧洲央行将保持当前的政策计划。
“鉴于欧元区经济持续强劲复苏的前景以及物价上涨，讨论管委会应何时考虑货币政策正常化，以及如何相应地调整沟通，这样的讨论是合理的，”魏德曼称。
他补充说，“我可以想象降低货币政策的扩张性，尤其是在很多经济指标都有积极进展的情况下。”(完)
(编译/审校 李春喜/艾茂林/蔡美珍)
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。