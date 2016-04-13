德国总理默克尔敦促各国政府采取更多措施刺激增长

路透柏林4月13日 - 德国总理默克尔周三加入了对欧洲央行低利率政策的辩论，敦促欧洲各国政府采取更多措施刺激增长，她称这样有助于推动通胀上升。

欧洲央行受到了德国政界人士的严厉批评，后者抱怨欧洲央行超低的利率正在给储蓄者的财产和养老金领取者的退休计划“撕开了一个大洞”，因回报大幅降低。

德国的不满促使法国财政部长周三表态，敦促前者尊重欧洲央行的独立性。默克尔随后表示，欧洲政界人士可以为支持增长做的更多，藉此帮助提振通胀。

她对记者表示，“政界人士可以为欧洲经济再度加速增长提供帮助，不光是德国，还应包括全欧洲，增长可以让通胀再度上升。”

默克尔把焦点转向政界，可能有助于对欧洲央行政策的争论降温，并将注意力转移到政府刺激增长的举措上来。

欧洲央行中期通胀率目标为略低于2%，但目前尚处于略低于零的水平。为增加价格上行的压力，欧洲央行已经将利率降至纪录低位并扩大资产购买规模。

德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受路透访问时称，欧洲央行处于纪录低位的利率正在给德国银行业和领取退休金人员造成“特殊的问题”，并可能削弱选民对欧洲一体化的支持。

但默克尔试图转移辩论的焦点，指出欧洲央行负有将通胀维持在一定水平的职责，并称，“从这个角度看，我们的任务是创造增长和就业。”(完)