德国总理默克尔称国内对欧洲央行的批评并不构成干预

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透荷兰埃因霍温4月21日 - 德国总理默克尔周四表示，德国国内对欧洲央行处在纪录低位利率的批评是正当的，并不意味着干涉欧洲央行的独立性，她也完全支持央行的独立性。
默克尔与荷兰首相吕特(Mark Rutte)会谈后表示，“欧洲央行在政策上是独立的。央行有明确的职责，即稳定物价。”
“毫无疑问货币政策不能解决所有问题。所以政界应该在自己的职责范围内、经济政策和结构改革上做好自己的工作，”她并称。
“我们的工作越出色，经济增长就越快，之后通胀率肯定会再度上升。”
她并未阐明欧元区政府应如何调整经济政策来刺激增长。
但对德国国内批评欧洲央行处于纪录低位的利率，她进行了辩护。
“即便德国人士谈论利率曾经较高，我认为这是正当的。这不应该与干涉欧洲央行的政策独立性混淆，我完全支持央行的独立性，”默克尔表示。(完)
(翻译 张荻； 审校 许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。