德国总理默克尔称国内对欧洲央行的批评并不构成干预

路透荷兰埃因霍温4月21日 - 德国总理默克尔周四表示，德国国内对欧洲央行处在纪录低位利率的批评是正当的，并不意味着干涉欧洲央行的独立性，她也完全支持央行的独立性。

默克尔与荷兰首相吕特(Mark Rutte)会谈后表示，“欧洲央行在政策上是独立的。央行有明确的职责，即稳定物价。”

“毫无疑问货币政策不能解决所有问题。所以政界应该在自己的职责范围内、经济政策和结构改革上做好自己的工作，”她并称。

“我们的工作越出色，经济增长就越快，之后通胀率肯定会再度上升。”

她并未阐明欧元区政府应如何调整经济政策来刺激增长。

但对德国国内批评欧洲央行处于纪录低位的利率，她进行了辩护。

“即便德国人士谈论利率曾经较高，我认为这是正当的。这不应该与干涉欧洲央行的政策独立性混淆，我完全支持央行的独立性，”默克尔表示。(完)