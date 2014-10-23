欧元区经济：欧洲央行出奇招欲购公司债，德国议员不买账

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
Barthle警告称，欧洲央行应该专注于维持物价稳定的主要目标，并避免为了提振经济而采取“没有把握的举措”。
德国基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的Hans Michelbach表示，德拉吉的举措危及金融市场稳定。
“欧洲央行正在以越来越快的速度成为欧元区受困国家的坏账银行，”Michelbach说，“欧洲央行需要作出明确改变。”
基督教民主党(CDU)商业小组负责人的Kurt Lauk指责欧洲央行削弱了欧洲财政政策协议和德国的预算整固进程。
德国财政部拒绝对欧洲央行计划购买公司债的报导置评。但德国财政部长朔伊布勒周二警告称，流动性“过剩”有带来新资产泡沫的风险。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 田建华/张荻)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)