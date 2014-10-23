欧元区经济：欧洲央行出奇招欲购公司债，德国议员不买账

Barthle警告称，欧洲央行应该专注于维持物价稳定的主要目标，并避免为了提振经济而采取“没有把握的举措”。

德国基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的Hans Michelbach表示，德拉吉的举措危及金融市场稳定。

“欧洲央行正在以越来越快的速度成为欧元区受困国家的坏账银行，”Michelbach说，“欧洲央行需要作出明确改变。”

基督教民主党(CDU)商业小组负责人的Kurt Lauk指责欧洲央行削弱了欧洲财政政策协议和德国的预算整固进程。

德国财政部拒绝对欧洲央行计划购买公司债的报导置评。但德国财政部长朔伊布勒周二警告称，流动性“过剩”有带来新资产泡沫的风险。(完)