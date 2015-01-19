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债券 | 2015年 1月 20日 星期二 07:38 BJT

欧洲政经：梅克尔淡化欧洲央行购债行动的影响，但其党内议员发出警告

梅克尔称，欧洲央行将完全独立地做出决定。德国央行一直反对采取量化宽松(QE)政策，而且仍在寻求防护措施，比如可能让各成员国央行、而非欧洲央行承担大部分购买成员国公债的风险。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，欧洲央行应该让成员国分担尽可能多的风险，但爱尔兰财长Michael Noonan警告称，打了折的举措将使QE变得无效。

梅克尔发言人Steffen Seibert拒绝透露上周梅克尔与欧洲央行总裁德拉吉会晤的细节，这突显围绕启动QE以对抗通缩和提振欧元区经济增长问题的政治敏感性。

但梅克尔所在保守党派的资深议员Norbert Barthle对路透表示，他“不相信有大规模购买成员国公债的必要。”(完)

(编译/审校 郑茵/杜明霞/许娜)
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