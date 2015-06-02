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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 17:06 BJT

欧洲金融：希腊银行业仍具有偿还能力--欧洲央行官员

路透巴黎6月2日 - 欧元区银行业单一监督机构主管努伊周二表示，希腊银行业仍具有偿还能力。

在巴黎经济合作暨发展组织(OECD)的会议上，当被问及希腊银行业是否有充足资金时，努伊表示，“它们具有偿还能力。”

她的回答非常重要，因为只有具有偿还能力的银行才有资格得到央行的紧急资金援助，希腊银行业也仰赖这类资金生存。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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