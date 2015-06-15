欧元区金融：希腊若无法达成协议，恐难以继续得到欧洲央行融资支持

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
路透法兰克福6月12日 - 由于顾忌欧元区成员国掉队，欧洲央行在月底前料将维持希腊的融资能力；但如果希腊违约，央行将别无选择，只能开始切断对其支持。
知情消息人士对路透称，如果政治协议无法达成，欧洲央行官员准备减少紧急流动性援助(ELA)。
“只要磋商还在进行，有希望达成协议，那么欧洲央行疯了才会撤回ELA，”一名知情人士称。
“但如果希腊宣布违约，那一切则将不同。欧洲央行很难对违约债权人的抵押品授信融资。”
其他知情人士看法也相似。“给ELA设限，以及资本管控只是时间问题，”一名人士对路透称，指违约的危急时刻。
欧洲央行可能停止提供支持，因此希腊总理齐普拉斯能否与欧元区达成协议变得更加利害攸关。
希腊脆弱的银行业目前面临存款不断流失的问题，若失去欧洲央行的支持，那么控制存款取现看来将无法避免。
贷款锐减，欧元变得稀缺，将给已然孱弱的经济以致命的打击。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。