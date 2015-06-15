欧元区金融：希腊若无法达成协议，恐难以继续得到欧洲央行融资支持

路透法兰克福6月12日 - 由于顾忌欧元区成员国掉队，欧洲央行在月底前料将维持希腊的融资能力；但如果希腊违约，央行将别无选择，只能开始切断对其支持。

知情消息人士对路透称，如果政治协议无法达成，欧洲央行官员准备减少紧急流动性援助(ELA)。

“只要磋商还在进行，有希望达成协议，那么欧洲央行疯了才会撤回ELA，”一名知情人士称。

“但如果希腊宣布违约，那一切则将不同。欧洲央行很难对违约债权人的抵押品授信融资。”

其他知情人士看法也相似。“给ELA设限，以及资本管控只是时间问题，”一名人士对路透称，指违约的危急时刻。

欧洲央行可能停止提供支持，因此希腊总理齐普拉斯能否与欧元区达成协议变得更加利害攸关。

希腊脆弱的银行业目前面临存款不断流失的问题，若失去欧洲央行的支持，那么控制存款取现看来将无法避免。