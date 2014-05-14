《热点透视》市场最好重新斟酌德拉吉有关6月放松政策的暗示

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik;编译 许娜

路透伦敦5月13日 -德国央行可能支持欧洲央行(ECB)6月放松政策的报导公布后，交易商似乎有些相信ECB总裁德拉吉关于央行6月行动的暗示会成真。此前，虽然市场对欧洲央行调降存款利率等选项的争议相对较少，但交易商仍不信欧洲央行6月会这么做，不过现在他们或许希望重新斟酌一番。

自德拉吉在5月8日表示欧洲央行“对下次会议采取行动感到合宜”以来，欧元走低，欧元区二线国家公债价格上涨。不过，部分交易商仍明显怀疑央行能否真的这样做。

市场周二对华尔街日报报导的表现就反映出这点。报导称，若有必要，德国央行准备支持欧洲央行在下个月祭出一系列刺激举措，包括调降银行存款利率至负值及购买打包后的银行贷款。欧元兑美元跌至一个月低位，同时德国公债和欧洲股市上涨。如果交易商此前已然相信欧洲央行下个月的确会放松政策，就不会做出如此激烈的反应。

此外，路透调查亦显示，受访的货币市场交易商中有三分之二都预计，欧洲央行将在6月会议上维持存款利率在零不变。虽然对欧洲央行而言，调降存款利率至负值是争议没那么大的可选政策之一，而且有助于削弱已令人担忧的欧元强势。

交易商目前为止可能都不敢押注欧洲央行会在6月放松政策的一个原因是，欧洲央行回避“低通胀”问题的时间太长了。欧洲央行上一次下调利率是在2013年11月，即便那时候通胀率就已经远低于2%的目标水准。另一个可能的原因是，德拉吉是在新闻发布会上回答问题时做出的这项暗示，并不是在欧洲央行管委会通过的政策声明中做出的暗示。不过，如果德国央行表明支持立场，则应该会让那些担心德拉吉的暗示并不代表集体意见的人士消除疑虑。

德拉吉能够在6月放松政策。因此交易者若不顺势而为似乎不太明智。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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