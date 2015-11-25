焦点：欧洲央行量化宽松政策带来的资金潮水 模糊了货币市场信号

2015年2月24日在欧央行总部拍到的欧元新钞。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦11月24日 - 随着欧洲央行准备扩大其量化宽松计划，外界忧虑也与日俱增，担心那些一度被视为央行暗示并实施货币政策关键渠道的市场，将遭到如潮水般涌来的低成本资金的挤压。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)市场交易量本月触及纪录低点，使交易员质疑这个备受关注的利率，是否仍然是可供决策者和投资者借鉴的反映欧洲央行政策预期的可靠指标。

量化宽松政策也令回购市场交易萎缩，该市场通常为银行和企业提供融资。国际资本市场协会(ICMA)上周表示，由于量化宽松的缘故，市场萎缩得这样厉害，等到欧元区经济反弹时可能都无法复原。

对欧洲央行而言，这些市场为其货币政策提供了关键的传输机制。

这些市场的利率经常被作为消费者和企业借贷成本的组成部分，是欧洲央行历来希望影响的对象，但如果成交量过低导致波动扩大，央行可能对此失去控制。

“如果市场活动减少，降低了市场价格的稳定性，总是令人担忧的，”布鲁塞尔Bruegel Institute客座研究员Francesco Papadia说。他曾担任过欧洲央行市场操作主管。

“日本量化宽松的初期，短期货币市场实际上是消失了，这种经历谁都不想碰上，”他说。

“欧洲央行强调，为了恢复价格稳定有必要放松政策；但我们还是得从相关市场成交量极低的角度出发，在这种必要性和上述弊端之间进行权衡。”

今年3月份欧洲央行推出了1万亿欧元的资产购买方案，在向市场注入大量资金的同时也间接降低了银行之间借贷的积极性。此后，欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)市场的成交量一直呈下行态势。银行业监管规定趋严也制约了交易量。

本月稍早，Eonia市场成交规模创下了80亿欧元的纪录低位，而8月份的规模约在200亿欧元，量化宽松刚推出时则超过300亿欧元。

欧洲央行量化宽松将Eonia成交规模推至纪录低位：

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**关于价格**

Eonia被视为市场利率预期的关键指标，因其反映的是银行间借贷利率的实际水平，而其他货币市场工具有的流动性不及Eonia，有的则源自对相关银行的调查。

虽然Eonia和其他货币市场工具目前一同消化了有关欧洲央行下个月可能下调存款利率10个基点的预期，但如果Eonia市场成交量持续下降，则Eonia可能会大幅波动，难以成为欧洲央行政策的可靠风向标。

“借此判断市场利率预期的困难程度会略有增加，”荷兰国际集团的资深利率分析师Martin van Vliet称，“很多交易员在想，接下来会是什么情况；欧洲央行的量化宽松仍在不折不扣地实施，而且即使有什么变化，也是他们(决策者)想要扩大该计划，所以接下来Eonia的成交量会出现什么情况呢--是不是会降到零呢？”

欧洲央行目前每月购买600亿欧元(640亿美元)资产，买进规模料于12月进一步扩增，因该行力图刺激欧元区的通胀及经济成长。

**替代选项?**

倘若Eonia成交量续减，投资人及决策官员可能转往其他工具，以衡量市场利率预期，比如欧元银行间拆放款利率(Euribor)、德国短期公债(Bubill)，抑或Eonia远期利率。“整体而言，Eonia市场缩小属于操作性的问题，欧洲央行可以应付得来，问题并不严重，”Papadia指出。

但两名欧元区货币市场交易员对路透表示，成交量续降有可能导致Eonia被欧洲央行扬弃，不再视其为市场利率的一项关键指标。

交易商们补充道，欧洲央行可能采取行动拉高成交量，比如扩大参与确定Eonia利率的银行数量。

Eonia定盘系每日依据欧元区35家银行业者所提供的隔夜拆款加权平均利率计算得出。

“这事值得关注，欧洲央行对此所发表的任何评论都应纳入考量，”Investec货币市场主管Chris Huddleston表示。“我不知道是否还有替代选项，可像Eonia一样健全又可靠。”(完)