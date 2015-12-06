焦点：ECB总裁德拉吉称最新举措旨在实现目标 非为配合市场预期

路透法兰克福/纽约12月4日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五为央行一系列最新刺激举措辩护，并未理会有人担心措施造成市场负面反应，以及央行决策官员间存在意见分歧的迹象。

德拉吉称，他相信周四宣布的措施将助力通胀回到欧洲央行设定的目标，并表示如有必要，央行准备好进一步放宽政策。周四欧洲央行进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月。

“因此我可以信心满满--但并不沾沾自喜地--说，我们有把握让通胀回归2%目标水平的时间不致延迟过久，因为相信目前我们部署的工具将能达成目标，而且不管怎样，必要时我们还能进一步部署我们的政策工具。”德拉吉在纽约说。

欧洲央行新公布的一系列计划，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望；而欧洲央行决策官员看法分歧则显示，要追加任何举措以刺激通胀，恐面临较高的障碍。

欧洲央行决策者自最新决议出炉发表后的评论显示，央行管委会这次并没有足够的支持可以推出更大胆的决定，即便是最后通过的措施，也都遭遇一些阻力。

德国央行总裁魏德曼说，他对放宽政策投了反对票，认为当前低通胀主要是低油价所致。

拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯称，他在管委会议上质疑所宣布的部分举措。不过他拒绝透露最后投了什么票。

“我支持部分举措，但对另一部分有所讨论。”瑞姆塞维奇斯称。

欧洲央行执委会成员莫尔许则支持周四的决议，甚至对未来必要时采取更多行动持开放态度。

自德拉吉和其他执委会成员在10月以来的几次演讲中暗示亟需采取更多刺激举措后，市场对央行行动一直寄以厚望。

会后市场失望情绪涌现，令人对欧洲央行和德拉吉未来的行动能有多大期待，以及投资者是否仍愿相信他们，打上大大的问号。

德拉吉淡化市场对欧洲央行最新决议预期的重要性。

“这一系列举措不是为了配合市场预期，其旨在实现我们的目标。”他说。

比利时央行总裁斯麦茨对周四宣布的政策也表达了强烈信心，驳斥有关市场负面反应的担忧。

“市场若有不同的预期，那是他们的看法，但我希望他们能观察...我们所做的、与金融市场和实体经济所产生的结果之间，有什么联系，并相信昨天宣布的举措将强化这些联系。”斯麦茨说。(完)