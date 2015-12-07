独家：欧洲央行刺激举措力度不如预期 因内部保守派反对--消息

2015年12月3日在法兰克福拍到的图片。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福12月5日 - 根据熟知讨论内情的消息人士称，欧洲央行总裁德拉吉在上周四利率会议之前，有关欧元区可能得需要再次大规模资金挹注的暗示，最终事与愿违，反而让更多央行内保守派人士的决心更加坚定。他们批评德拉吉他把市场预期提升得过高。

德拉吉以及其首席经济学家普雷特在上周会议之前的数周，以温和言论激起外界预期，但消息人士称，欧洲央行管理委员会的结论是这一次必须让市场失望，因为经济前景已在好转，且最新的通胀预估并未如担忧中的那么差。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能即将升息，也是欧洲央行决策的考量因素，但影响程度没那么大，因决策官员忧心若欧洲央行动作太大，恐会让欧元更加贬值，可能会造成美联储为防范两者政策分歧速度过快而推迟加息。

欧洲央行上周四下调存款利率，并将每月资产购置计划实施期延长六个月，以刺激低通胀及经济成长。但这些举措被市场视为雷声大雨点小。

一名了解情况的消息人士对德拉吉在央行会议之前的公开立场解读为，他在试图迫使央行管委会采取更大行动。

“德拉吉有意把外界预期吊得太高，想把管委会逼到角落，”消息人士称。“这种做法是有问题的，几名央行总裁私下里已经提出批评。”

在去年，反对量化宽松的人士都在央行决策前公开表明自己的立场；但今年情况不同，政策强硬派大多是在暗中使劲。

反对者努力削减欧洲央行的委员会为最终决策提出的建议，以确保市场人士预期会出台的一些更激进举措不会被拿出来讨论。

市场还预计央行会将月度资产购买规模提高25%，甚至同时进行更大幅度的降息。消息人士稍早对路透称，讨论的更激进措施还包括购买公司债、实行分级存款利率以惩罚银行在央行存放过多现金。

“最终会采纳的选项，是可以赢得绝大多数人赞成的政策组合。较为另类的措施显然不在此列，因此甚至都不会提出来，”另一名消息人士称。“有时候委员会的讨论过程就能展现非常明显的倾向。”

在管理委员会开会前几周，欧洲央行内部核心执委会成员常常试探各国央行意见，了解他们的立场，以提出会得到绝大多数赞同的建议。

“对德拉吉而言，差不多达成共识要好过强推某种立场，后者可能产生适得其反的效果，”另一消息人士称。

德拉吉为刺激计划辩护，称这是为了针对通胀预期，而不是市场预测。

“毫无疑问，如果我们需要进一步使用工具，来确保能实现物价稳定的任务，我们就会这样做，”他周五称。

刺激力度小于预期，让一些人对德拉吉感到失望。之前德拉吉都是言出必行，他在2012年7月承诺“竭尽全力”守卫欧元，今年稍早推出了规模大于预期的量化宽松。

“与今年稍早美联储一样，欧洲央行现在让市场和公众困惑。从现在开始，市场对德拉吉及其同僚给出的暗示所持怀疑态度将更甚以前，”经纪商Berenberg称。

几位消息人士称，尽管有些人认为让预期过高是沟通上的失误，但德拉吉还是达成了广泛一致，并证明他并不总是被市场引领。

“到目前为止，外界一直认为德拉吉是完美的沟通者，但完美不可能是永恒的，”一名消息人士称。

**顾虑到美联储**

部份委员也担心欧洲央行过度放宽政策，可能迫使美联储推迟升息，进而加剧市场动荡，因投资者将需要重新评估对美联储利率路径的预测。

“如果我们做过头，欧元(兑美元)可能跌到平价，叶伦就更难为更强势的美元辩护。如今美联储会相当轻松，”一名消息人士表示。

外界普遍看好美联储本月稍晚将升息，但部份决策官员始终担忧美元强势，尤其是兑欧元。

“刺激规模较小的一个好理由是，不要影响到美联储，让他们做该做的事，”该消息人士指出。

欧洲央行周四宣布政策决议后，欧元兑美元大涨近4%，升幅之大超过央行预估。

“我们知道市场会有所反应，但幅度还是高于我们的预期，”一名消息人士表示。

多名消息人士称，欧洲央行内部对经济所做的最新预测，也很难支持更大力度的放宽行动；这份预估显示，通胀前景仅略微下降，部份GDP预测则上调。

“别忘了10月份时，大家都在担心中国经济及新兴市场崩跌。目前两者均已回稳，”一名消息人士指称。

几名央行官员也认为，欧洲央行需要有所收歛，因为德国、法国、意大利及奥地利等国政府必须在难民、安保及国防方面增加支出。

“我们留了几手。如果有必要的话，我们即可有所回应，”该名人士补充道。(完)