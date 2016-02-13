焦点：欧洲央行3月可能再次降息 但无意大规模放宽政策－决策者

图为2015年2月24日在欧洲央行总部拍摄的一张20欧元新版纸币大号样张上的欧央行总裁德拉吉的签名。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福2月12日 - 3月政策会议前对决策者的访谈显示，调降存款利率获得了欧洲央行管委会委员的坚定支持，但采取更为激进行动的意愿仍然有限。

决策者告诉路透，由于长期通胀预期不断下滑，欧洲央行将不得不采取行动，而降息是一系列举措之一，这些举措包括调整资产购买计划这一央行最为倚重的政策工具。

但由于尚未就再采取哪些举措达成共识，且欧洲温和的经济复苏基本仍在轨道上，因此部分受访决策者对采取更为激进的行动持谨慎态度。

不过决策者指出，如果近期市场动荡被证明将会长期持续，并对实体经济构成风险，他们的观点可能还会发生改变。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，央行将会在3月会议上评估并可能调整其立场，以抗击顽固的低通胀。市场目前预计，央行年底前至少会降息两次，使存款利率从负0.3%降至负0.55%。

“在3月会议上按兵不动的可能性非常低，”一位管委告诉路透，“融资状况已收紧，长期通胀预期正不断走低且央行的信用也受到威胁。”

“我认为下调存款利率基本是板上钉钉了，”这位管委补充说。

目前最新的经济预估尚未就绪，决策者对经济的看法还可能因此改变，执行董事会还未向管委会提交行动提议。

但基于当前的经济前景，包括市场动荡加剧，对部分部分决策者而言仅调整存款利率可能是不够的。

“降息的机率很大，”另一位要求匿名的管委表示，“但这还不足够，且未来数年经济发展将会打破常态，如果在此时暗示我们将依赖常规政策将会大错特错。”

“量化宽松(QE)是我们最主要的政策工具，我认为任何政策组合都不能缺少QE元素，”这位决策者补充说。

自年初以来的市场动荡已使去年12月降息并延长QE所产生的影响大打折扣。年内迄今欧元兑美元上扬超过4%，欧元区股市.STOXXE重挫了16%。

银行股.SX7E急跌近30%可能使银行的资本成本增加，进而可能导致银行惜贷，从而降低量化宽松政策的效力。

**政策选项**

不过，数位决策者补充说，目前区内总体经济前景并未发生重大改变，最新的欧元区国内生产总值(GDP)预估预计变化不大，支持了3月行动力度温和的可能性。

“下调存款利率超过10个基点将会损及银行的盈利能力，目前并未获得普遍的支持，尤其是目前银行股遭抛售的情况下，”另一位决策者表示。

决策者还表示，3月会议上可能讨论的其他举措包括，放弃央行自己设定的不购买收益率低于存款利率的债券的限制。

这位决策者称，还可能被讨论的另一项政策工具是，加强央行的前瞻性指引，在目前声明措辞--预计利率将在较长时间内保持在当前或更低水平--的基础上提供更多细节。

调整QE计划，包括所购买资产的年期等举措可能被考虑，但将每月资产购买规模在目前600亿欧元的基础上进一步上调获得的支持寥寥。

央行的技术委员对多级存款利率进行了讨论，但此举可能太过激进，不会在3月会议上被考虑。金融分析师认为，多级存款利率可能有助于限制银行获利所受的冲击。(完)