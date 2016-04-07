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国际财经 | 2016年 4月 7日 星期四 15:34 BJT

欧洲央行刺激措施可加强力度 以对抗新冲击--执委普雷特

路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四表示，如果欧元区经济受到新冲击拖累，欧洲央行的刺激措施可以进一步扩大。

“如果发生进一步的负面冲击，我们的措施可以重新调整，对应阻力的强度，同时将可能的副作用考量进去，”普雷特在法兰克福向一群经济学家表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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