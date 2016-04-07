欧洲央行刺激措施可加强力度 以对抗新冲击--执委普雷特

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四表示，如果欧元区经济受到新冲击拖累，欧洲央行的刺激措施可以进一步扩大。
“如果发生进一步的负面冲击，我们的措施可以重新调整，对应阻力的强度，同时将可能的副作用考量进去，”普雷特在法兰克福向一群经济学家表示。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。