焦点：欧洲央行维持利率不变 微幅上调欧元区经济增长和通胀预估

图中为欧洲央行总部建筑上的欧元标识和欧盟标识旗倒影。和 REUTERS/Ralph Orlowski

路透维也纳/法兰克福6月2日 - 欧洲央行周四微幅上调了欧元区今年的经济增长和通胀预估，但维持处于负值区间的主要利率不变，并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。

今日在维也纳召开的理事会会议结束后，欧洲央行总裁德拉吉在记者会上表示，他预计在资产购买计划结束后很长一段时间，利率仍将会处于当前或更低的水平。该计划最晚将于2017年3月结束。

“欧元区的经济复苏继续受到新兴市场增长前景不佳、对资产负债表进行调整的必要性...以及落实结构性改革举措的步伐缓慢等因素的拖累，”他告诉记者。

“未来将要实施的货币政策措施预计会带来额外的刺激，这将有助于进一步改善经济增长前景与风险之间的平衡关系，”德拉吉说。

多年来，欧元区通胀一直未能达到欧洲央行设定的接近2%的目标，因高失业率限制了薪资增长，高企的债务水平抑制了投资，商品和服务需求仍然疲弱，油价大幅下挫拖低了物价。

但第一季经济增长率超过所有预期，对经济的信心增强，投资意外急升，家庭消费增加，欧元区经济表现处于全球金融危机以来的最佳时期。

但德拉吉的讲话措辞十分谨慎，凸显出欧元经济复苏仍然脆弱，易受风险影响。德拉吉提及的一些风险因素包括，全球经济放缓和英国6月23日公投可能出现的结果等。

欧洲央行将今年欧元区经济增长预估从3月时的1.4%上调至1.6%，维持明年增长1.7%的预估不变，将2018年增长率预估从之前的1.8%下调至1.7%。

央行还将今年的通胀预估从0.1%上调至0.2%，称受助于近期油价上涨的基数效应等因素。

**欧洲央行反对英国脱欧**

在被问到欧洲央行对英国可能脱欧所持立场时，德拉吉称，欧洲央行做好了英国脱欧的准备，但相信留在欧盟从经济方面对英国是有利的。

欧洲央行在稍早的会议上，维持被看作是主要利率工具的银行隔夜存款利率在负0.40%不变。

维持主要再融资利率在0.00%不变，维持对银行的隔夜贷款利率在0.25%不变。

路透调查的65位分析师一致预期欧洲央行维持利率不变。欧洲央行3月将本已为负的存款利率进一步下调，并决定购买公司债，并推出了一个新的超低成本企业贷款计划。

欧洲央行试图通过购买总计1.74万亿欧元(1.94万亿美元)资产和保持负利率来提振通胀率。欧元区通胀率数月来一直处于负区间，使得该地区陷入通缩螺旋的风险上升。

欧洲央行的下一个举措是从6月8日开始购买公司债，可能初始阶段的购买规模较小，但会随着更多公司债进入市场，加大购买力度。本月底前将开始进行定向长期再融资操作(TLTRO)，以零利率或负利率向银行提供资金。

德拉吉称，央行已推迟决定是否给允许希腊的银行参与TLTRO。希腊目前正就其经济改革计划与国际金主进行旷日持久的磋商。

他称，将在国际金主决定希腊是否已经采纳了达成一致的改革措施后再进行讨论。(完)