焦点：欧洲央行保持利率不变 但承诺在必要时采取行动

路透法兰克福7月21日 - 欧洲央行周四维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充满不确定性，布满风险暗礁。

欧洲央行总裁德拉吉暗示，准备在必要时采取行动，他指出，英国决定退欧，以及新兴市场成长疲弱损及欧元区成长前景，导致风险平衡完全偏向下档，且可能要求央行采取行动。

不过，德拉吉也表示，经济成长和通胀发展路径仍与6月预期一致，因此，在做出任何决定前需要看到更多的证据，包括9月发布的最新欧洲央行内部预期。

“如果事实证明，需要采取进一步行动来帮助实现政策目标，管委会将毫不犹豫地采取行动，利用权限范围内的所有工具来提振经济，”德拉吉称，“因此，我要强调，我们应该在意愿上和能力上做好行动准备。”

德拉吉的讲话一方面安抚市场情况没有那么糟，另一方面也表达了必要时采取行动的决心，这给欧洲央行争取了时间，使其得以在9月会议前评估英国公投退欧造成的经济后果，同时又不会让市场寄望过高。一旦市场的胃口被吊起来，就可能出现即使央行采取行动，投资者也会感到失望的结局。

欧洲央行的良苦用心得偿所愿，周四德拉吉记者会后，欧元和德债收益率基本持稳，市场波澜不兴。

“总之，今日的会议将会很快被淡忘，”ING经济学家Carsten Brzeski表示，“9月可能采取进一步行动，但仍不是板上钉钉。”

欧洲央行保持存款利率在负0.4%不变，维持主要再融资利率在0.00%，央行还确认其前瞻性指引，即在较长时间内，在资产购买计划结束后，维持利率在当前或更低水平。

央行还重申，每月购买800亿欧元资产的计划将持续至2017年3月，必要时还可能进一步延长，直至看到通胀向目标回升的迹象。德拉吉称，资产购买计划“非常成功”。

总之，欧洲央行正通过购买1.74万亿欧元资产来压低借贷成本，刺激支出，提振成长，并最终推升通胀。过去两年间，通胀一直在零水平上下起伏。

不过，央行货币政策的宽松度已接近极限。德拉吉曾多次呼吁欧元区政府增加支出来扶助提振经济，他讲话的惯用套路已经变成，政府需“大力加大改革力度”。

亟待解决的问题之一是满足欧洲央行资产购买条件的资产已所剩无几，尤其是德国公债，因收益率已降至存款利率之下，不再符合央行自行设定的购债条件。

德拉吉拒绝详述该问题，令部分预计他会在讲话中谈及购债条件的投资者倍感失望。不过，他表示，技术问题不会阻碍资产购买计划的实施，央行将会在必要时对资产购买计划进行评估。

**英国退欧和意大利银行坏账问题**

英国退欧被视为欧元区孱弱复苏的一大威胁，但德拉吉在今日的讲话中并未对此表示过度的担忧。

“我们的评估显示，欧元区金融市场经受住了英国公投退欧引发的不确定性和大幅震荡，表现出的韧性令人鼓舞，”他说。

“多国央行宣布在必要时提供流动性，加之我们的宽松货币政策举措，以及区内严密的监管和监督框架，均帮助限制了市场的压力。”

不过，威胁犹在。德国ZEW景气指标和欧元区消费者信心指数等反应英国公投退欧后经济表现的最初指标显示，对经济的信心大幅下降。

不过，尽管接受路透调查的分析师将2017年欧元区成长预估从1.6%下调至1.3%，但他们维持区内通胀预期在1.3%不变，这对于欧洲央行来说可谓是喜忧参半。央行设定的通胀目标是略低于2%。

作为欧元区的银行监管机构，意大利的银行是让欧洲央行头痛的另一大问题。高达约360亿欧元的坏账和节节败退的股价压得这些银行喘不过气来。

意大利政府正在与欧盟磋商，以允许该国为受困银行提供国家救助。这一充满争议的提议，无疑是在考验欧盟新出台的不得动用公共资金救助银行的规定。

德拉吉重申了欧洲央行的立场，即需要采取行动来解决坏账问题，他还指出，在这种情况下，公共支持是“有用的”。不过他表示，这最终需要意大利和欧盟执委会共同来解决。(完)