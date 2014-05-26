《焦点》欧洲央行总裁德拉吉称将密切关注通缩风险，时刻准备行动

* 德拉吉称欧洲央行必须密切关注物价螺旋式下行的风险

* 如果通胀预期走低，或需采取预防性举措

* 准备使用常规举措；但资产购买计划也是选项之一

* 认为如果银行缺少放贷资金，欧洲央行将发挥“桥梁作用”

* 专家认为，资产支持证券计划执行起来很棘手

路透葡萄牙辛特拉5月26日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。他还指出，央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平。

德拉吉称，欧洲央行对通缩保持高度警惕，随时准备采取有针对性的常规举措加以应对，且全面资产购买计划仍是选项之一。

为防止物价预期回落，“可能有必要采取更多预防性举措，”他在发表题为“长期低通胀环境下的货币政策”的讲话中指出。

其他欧洲央行的决策者之前曾暗示，央行准备在6月5日的政策会议上采取行动，以抗击低通胀，和欧元区银行业惜贷的问题。德拉吉的讲话巩固了上述暗示。

德拉吉在欧洲央行5月会议结束后表示，央行管委会“对在下次--6月5日--会议上采取行动不抵触”，但希望在此之前先看到央行内部的经济预估。

他表示，预计通胀将向央行设定的略低于2%的目标缓慢回升。欧元区通胀目前为0.7%。

他在欧洲央行在葡萄牙辛特拉举行的中央银行新论坛上致开幕词时表示，“我们的职责是对可能出现这样的情景保持警惕，并准备在这一情景真的出现时采取行动。”

他说，“我认为，目前我们特别需要警惕的是，在低通胀、通胀预期回落和信贷减少的情况下，尤其是一些在困境中挣扎的国家，形成物价螺旋式下行趋势的可能性。”

为不同的情景制定相应的政策选项，德拉吉称，如果汇率或市场走势导致货币和金融状况无端收紧，“这将要求我们调整常规工具。”

这些工具包括调降利率，其中包括将欧洲央行目前为零的存款利率降至负值。将存款利率降至负值，实际上等同于欧洲央行将对银行存在在央行的隔夜资金收取费用。

不过，一项路透调查显示，欧元区货币市场交易商普遍预计，调降存款利率对区内货币市场利率的影响有限。

路透本月稍早报道称，欧洲央行正在为6月会议政策一系列政策选项。其中包括，调降所有利率，以及旨在提振对小企业借贷的有针对性地举措。

德拉吉指出，全面的美国式量化宽松举措--即印钞购买资产--仍是央行的选项之一，他表示，通胀预期不稳“是实施全面资产购买计划的前提条件。“

**桥梁作用**

德拉吉也详述了他提出的“中间状况”，在这种状况下信贷受限会干扰欧洲央行的货币政策。这指的是部分银行，特别是所谓的二线国家银行为修补资产负债表而不愿放贷。德拉吉称经济复苏会带动信贷需求增长。

“在目前的情况下，为了货币政策能发挥最大的效应，透过银行体系的信贷供应绝不能受到约束，”他指出。

但他警告信贷需求反弹的速度可能会快过银行修补资产负债表的速度，可以发展出新的资本市场来弥补银行放贷的不足。

“在这样的情况下，如果定期资金的可获得性成为贷款发放的一个限制因素时，那么货币政策可以扮演桥梁作用，”德拉吉称。

“定期为银行提供贷款资金，既可以是透过再融资操作的表内操作，也可以是透过购买资产支持证券的表外操作，都可以帮助降低信贷供应暂时受限给经济复苏带来的拖累，”他表示。

讲话暗示欧洲央行可能会动用旨在向银行提供资金帮助向企业或家庭放贷的长期再融资操作(LTRO)，或购买资产支持证券(ABS)来支持银行的贷款发放。

欧洲央行执委莫尔许周六表示，欧元区信贷需求显示增长迹象，银行需要有足够强的实力来回应这种需求。

国际清算银行(BIS)研究部主管兼经济顾问申铉松表示，需要努力帮助较小型企业，但实施上有难度。

“债券市场里是大鱼大肉，而对中小企业的放贷则是汤汤水水，”他在论坛上表示，“如果我们能从流动性很高的债市钻个洞，让资金流入银行放贷，当然这正是我们所需要的，但实际上这么做非常有挑战性。”

德拉吉表示，受困国家信贷受限正抑制经济复苏，而欧元升值会拉低欧元区的通胀。

不过申铉松的前任Stephen Cecchetti认为，为提振对中小企业的贷款而发展ABS市场的想法执行起来可能有些棘手。

“我希望看到世界上有一个能够成功将中小企业贷款证券化的例子，”Cecchetti表示，“我认为这不是非常简单的事情。”