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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 15:06 BJT

欧元区金融：需动用一切可用工具来支撑经济--欧洲央行执委科尔

科尔还谈到“条件允许的国家”利用财政政策支撑经济的可能性。

“但最重要的仍是结构性改革，”他并称。

不过欧洲央行迟迟不肯直接购买政府公债，该举措被称为量化宽松(QE)，美联储和英国央行均已采用该措施。

“我们希望经济中有足够的流动性，银行的资产负债表恢复至之前的水平，而且以有利于经济的方式实施...”他说。

“某种程度上可以称为质化，而非量化宽松。”(完)

(编译 田建华/李春喜; 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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