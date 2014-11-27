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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 17:13 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称，欧元区经济回归正轨需要全面战略

“只靠货币政策无法完全做到‘有力提振’，这应该很清楚。所有的决策机构--无论是各国还是欧洲层面--都需要尽到自己的责任。”

“这应当嵌入到一个全面的策略中，把欧元区经济拉回正轨，”他称，重申欧洲央行管理委员会采取更多措施克服低通胀问题的承诺。(完) (编译 朱晓军/王丽鑫；审校 高琦)
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