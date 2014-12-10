欧洲央行：管委马库赫称，绝大多数管委在上周会议上支持实行QE

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透伯拉第斯拉瓦12月9日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)表示，欧洲央行管理委员会“绝大多数”委员在上周会议上支持购买公债，即量化宽松(QE)的想法。
欧洲央行总裁德拉吉在上周四货币政策会议后表示，央行将在明年初决定是否有必要采取进一步行动来重振欧元区经济。
马库赫是斯洛伐克央行总裁，他周二对记者表示：“关于(上周)管委会的投票情况，我已经说过，绝大多数委员支持QE。”
欧洲央行执委科尔周一表示，委员上周一致同意将在2015年初评估如何亦即何时对通胀下滑风险采取行动，并且到时候可能改变资产购买计划。
马库赫称，上周调降经济预估后，欧洲央行将采取进一步行动的可能性提高。
欧洲央行上周调降了未来两年的经济和通胀预估，称前景恶化。
“一如既往，当他们对通胀和GDP的预测发生下调时，采取那些(非常规)措施的可能性就上升了，”马库赫说。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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