更新版 1-欧洲央行：实施量化宽松首周共买入近100亿欧元债券

“要想消除是否有足够卖家的疑虑，欧洲央行本月必须达到600亿元的量化宽松目标，”他补充道。

欧洲央行通过Twitter账户表示，截止3月13日，已购债总计569.47亿欧元。购买的资产支持证券(ABS)总计37.54亿欧元。

欧洲央行认为，量化宽松计划将刺激脆弱的欧元区经济复苏。油价下跌及银行贷款回升都已激励了经济复苏。

根据欧洲央行官员本月的最新预期，量化宽松计划将有助于提升欧元区经济增长率，并推动通胀率在2017年自负值升至1.8%，从而符合央行略低于2%的目标。

欧洲央行比较保守，预计2017年经济增长率从今年预期的1.5%升至2.1%。12月时，央行预计今年增长率仅有1.0%。

但部分官员担心，此计划可能会让德国等实力较强、本无需刺激的国家获得的动力过大，并助长增长疲弱的国家出现自满情绪。

欧元区量化宽松图表：here (完) (编译 徐文焰/许娜；审校 张荻)