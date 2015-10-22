《综述》欧洲央行维持利率不变，将在12月决定是否祭出进一步刺激举措

* 欧洲央行如预期保持利率不变

* 暗示或在12月重新评估政策

* 敦促各国政府使用财政政策刺激经济

路透瓦莱塔/法兰克福10月22日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

因欧元区19国的消费者物价9月下跌0.1%，外界呼吁欧洲央行扩大或延长每月600亿欧元的资产购买计划。该计划于今年3月开始实施，以帮助通胀率回升至接近2%的目标水平。

德拉吉称，通胀预期持续下跌，部分是由于石油需求低于预期，致使欧洲央行从更宽的范围考虑可能的措施，包括下调存款利率，以提振通胀率。

“我们已准备好在必要时采取行动...我们对所有货币政策都持开放态度，”德拉吉称。

“管委会已指派相关委员会评估各种措施的利弊...我们的态度不是观望，而是工作和评估，”他称。

他的讲话令欧元兑美元 跌近2美分，有望录得近两个月来最大单日跌幅，欧洲公债和股市大涨。

德拉吉称，在拿到央行最新通胀预估后，管委会在12月会议上能更好地评估通胀状况并做出决定。管委会由欧洲央行执委和欧盟19国的央行总裁组成。

德拉吉强调，欧元走强、商品价格下跌以及新兴市场经济状况恶化是欧洲央行将要监控的主要风险。2014年油价暴跌的基本影响逐步消退也可能会帮助通胀率届时上升。

他称，“在这种背景下，在12月份的货币政策会议上需要重新审视货币政策的宽松程度。”

**下调存款利率**

德拉吉称，进一步下调存款利率是管委会已经讨论且可能使用的政策工具之一。他一年前曾表示不会进一步下调已经为负的存款利率。

“当通胀预期在负值区域越陷越深，实际利率就变得越来越高，”他称。

“这是我们考虑其它非标准政策举措的原因之一，其中一个举措就是负存款利率。”

欧洲央行在2014年6月首次将存款利率下调至负，这实际上相当于银行不得不为存方在央行的隔夜资金付费。两个月后，央行再度下调存款利率至负0.2%，德拉吉当时称，不会进一步下调存款利率。

**量化宽松**

金融分析师周四前的核心观点是欧洲央行将在12月或者1月介入，延长或者扩大其量化宽松计划，很少有人预计会下调存款利率。

德拉吉的讲话加强了上述预期，但没有明确表示央行将使用那一种工具。

“这是对所有货币政策的一个开放性讨论，”德拉吉称，“我们讨论了（下调存款利率以外）的其它一些货币政策工具。”

德拉吉还直接呼吁各国政府采取措施，帮助提振欧元区仍处于临时性反弹状态的经济，他强调，还需进行结构性改革和采取财政措施来刺激需求。