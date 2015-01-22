《综述》欧洲央行祭出印钞购债计划，破釜沉舟重振欧元区经济

* 欧洲央行推出印钞购债计划

* 加之现有计划，累计购债规模为每月600亿欧元

* 计划将持续至2016年9月底

* 计划公布后，欧元兑美元重挫至11年新低

路透法兰克福1月22日 - 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

欧洲央行称，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。

欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。

到明年9月，将会印钞超过1万亿欧元。

欧洲央行的决定宣布后，欧元急挫，兑美元跌穿1.14美元至11年新低，欧洲股市大涨至七年高位；意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率均创历史新低。

“每月购买公共和民间部门证券的规模总计达600亿欧元，”德拉吉在记者会上表示，“我们打算将计划执行至明年9月底，且如论发生什么情况，都要坚持执行该计划，直至我们看到通胀路径出现可持续的调整。”

欧洲央行将根据成员国央行在欧洲央行资本金中所占的份额在二级市场购买债券，这意味着，较之爱尔兰等经济规模较小的成员国，欧洲央行将更多购买德国等区内最大经济体的债券。

欧洲央行将采取激进行动的前景已促使瑞士央行放弃了瑞郎/欧元汇率上限。在欧洲央行宣布购债计划后，丹麦央行本周第二度降息，旨在扞卫欧元汇率挂钩的丹麦克朗。

前欧洲央行管委欧菲尼德斯表示，央行早就该采取行动了。“欧洲央行早就该开始执行QE了，”他说，“既然情势已经恶化，央行将不得不加大行动的力度。”

在此之前，德拉吉一直处于左右为难的境地，一方面需要采取行动提振欧元区疲弱的经济，另一方面，德国一直强调计划的风险共担问题，他们担心最终不得独自为计划买单。

**计划会奏效吗？**

分析师指出，德拉吉已经表示欧洲央行仅承担20%所购资产的风险，意味着一旦有欧元区一国政府出现债务违约，任何因此造成的损失大部分将由各成员国的央行分担。

有批评人士称，这使人质疑欧元区的风险共担概念，那些已经债台高筑的国家可能越陷越深。

德拉吉表示，欧洲央行管委会一致同意印钞措施是合法的，委员会内大多数委员也认为目前有必要启动该计划。“因此我们不需要投票决定。”

一欧元区央行消息人士表示，五位政策制定者反对扩大资产购买计划：德国、荷兰、奥地利和爱沙尼亚央行总裁以及来自德国的欧洲央行执委劳滕施莱格。

智库Bruegel主任Guntram Wolff表示，计划规模令人印象深刻。“但欧洲央行已经给出信号...其货币政策不是就那么一个。这对市场和欧元区的所有人都是一个不好的信号。”

上月，欧元区通胀转为负值，远低于欧洲央行设定的低于但接近2%的目标，使人们担忧欧元区可能陷入日本式通缩漩涡。

人们，不仅仅是德国，不禁要问，新注入的资金会起效吗？

多数欧元区国家的公债收益率已经处于超低的水平，且欧元兑美元已大幅回落。降低借贷成本，并导致欧元进一步走软可能有助于提振成长，但问题是，借贷成本和欧元还有多少下行的空间？

德拉吉指出，欧洲央行会为经济成长搭建基础，“但要经济成长加快...你需要结构性改革。现在要靠各国政府来实施结构性改革。他们做的越多，我们的货币政策就越有效。”

德国总理梅克尔也有类似观点，她表示，欧洲央行提振经济成长的行动不应令政府推卸经济改革的责任。

“假定QE是拯救欧洲经济的万灵药，或认为其足以重振欧元区经济的想法是非常错误的，”美国前财长萨默斯周四在达沃斯举行的世界经济论坛上表示。“有充分的理由相信，如果在目前欧洲和美国的经济形势下同时执行QE，那么前者所产生的影响将小得多。”

油价大跌已促使多国央行采取行动。加拿大央行周三意外宣布降息，而英国央行的两位决策者放弃了原先要求收紧政策的立场，因通胀回落。

欧洲央行的利率已降至纪录低位。稍早，央行保持其主要再融资利率在0.05%不变。

仍未脱离欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助的希腊和塞浦路斯的公债也在购债计划覆盖的范围内，但必须满足更为严苛的条件。

“对于那些正根据EU/IMF救助计划进行调整的国家的公债，将附加一些条件，”德拉吉称。

希腊将在三天后举行大选，反对救助的反对党左翼激进联盟党(Syriza)有望赢得约三分之一的选票。(完)