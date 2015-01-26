欧洲金融：ECB执委莫尔许呼吁成立欧洲资本市场联盟

“一个真正一体化的资本市场，不仅会因为确保了金融资源可以有效且位置独立的进行分配，从而有益于欧洲经济，而且会扩大风险的分散，”他称。

根据讲稿，他并称，“...分散风险意味着，一个货币联盟内的金融市场实际上应该按照国别独立运行。”

“届时能更好的消化经济冲击，因为各国从民间部门获得了一定程度的保护。”

莫尔许指出，欧洲跨国证券交易成本至少是美国的10倍，因此呼吁统一欧洲证券监管，并统一危机管理的立法框架。

莫尔许援引前德国总理科尔(Helmut Kohl)1992年的话称，关于欧洲一体化的马斯垂特条约将缔造一个欧洲合众国；并在演讲的最后总结道，“是时候将这个想法付诸行动了。”(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍)