欧洲金融：ECB执委莫尔许呼吁成立欧洲资本市场联盟

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“一个真正一体化的资本市场，不仅会因为确保了金融资源可以有效且位置独立的进行分配，从而有益于欧洲经济，而且会扩大风险的分散，”他称。
根据讲稿，他并称，“...分散风险意味着，一个货币联盟内的金融市场实际上应该按照国别独立运行。”
“届时能更好的消化经济冲击，因为各国从民间部门获得了一定程度的保护。”
莫尔许指出，欧洲跨国证券交易成本至少是美国的10倍，因此呼吁统一欧洲证券监管，并统一危机管理的立法框架。
莫尔许援引前德国总理科尔(Helmut Kohl)1992年的话称，关于欧洲一体化的马斯垂特条约将缔造一个欧洲合众国；并在演讲的最后总结道，“是时候将这个想法付诸行动了。”(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。