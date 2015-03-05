《焦点》欧洲央行将上调经济增长预估，公布部分购债计划细节

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
第四季增长高于预期，近期消费数据、尤其是德国数据亦好于预期，信心指标好转，同时增长也料将从能源价格和欧元下跌中获得提振。
不过，欧洲央行可能预计2015年将出现通缩，大幅下修12月做出的通胀率预估0.7%，并可能预计通胀率将保持在目标水准之下直到2017年。
2月通胀率为负0.3%。
希腊问题仍令人头疼，但欧洲央行将竭力避开有关希腊未来的政治讨论，以及希腊金融援助上月得以延长，缓解央行行动压力之后希腊银行业存款回流的讨论。
希腊大约680亿欧元的紧急流动性援助目前似乎已经足够，虽然欧洲央行可能会再度讨论接受希腊债券作为融资抵押品，但在政治协议达成前，可能不会做出决定。
目前希腊资金消耗殆尽，需要新的欧元区贷款来避免违约。而只有执行上届政府承诺的改革举措，希腊才能获得这些贷款，但新政府已表示不会继续落实这些承诺。(完) (编译 白云/王颖/许娜；审校 戴素萍/孙茉莉/王颖)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。