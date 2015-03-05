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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 13:13 BJT

《焦点》欧洲央行将上调经济增长预估，公布部分购债计划细节

第四季增长高于预期，近期消费数据、尤其是德国数据亦好于预期，信心指标好转，同时增长也料将从能源价格和欧元下跌中获得提振。

不过，欧洲央行可能预计2015年将出现通缩，大幅下修12月做出的通胀率预估0.7%，并可能预计通胀率将保持在目标水准之下直到2017年。

2月通胀率为负0.3%。

希腊问题仍令人头疼，但欧洲央行将竭力避开有关希腊未来的政治讨论，以及希腊金融援助上月得以延长，缓解央行行动压力之后希腊银行业存款回流的讨论。

希腊大约680亿欧元的紧急流动性援助目前似乎已经足够，虽然欧洲央行可能会再度讨论接受希腊债券作为融资抵押品，但在政治协议达成前，可能不会做出决定。

目前希腊资金消耗殆尽，需要新的欧元区贷款来避免违约。而只有执行上届政府承诺的改革举措，希腊才能获得这些贷款，但新政府已表示不会继续落实这些承诺。(完) (编译 白云/王颖/许娜；审校 戴素萍/孙茉莉/王颖)
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