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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 16:39 BJT

欧洲金融：ECB购债计划使欧元区国家免受希腊问题影响--德拉吉

路透法兰克福3月11日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，ECB购买政府公债和其他债券，或许能庇护欧元区国家免受希腊等问题的影响。

“尽管希腊危机重新燃起，但我们也看到葡萄牙和其他此前面临问题国家的公债收益率进一步下降，”德拉吉在法兰克福的一次会议上称。

“这暗示央行的资产购买计划可能使欧元区国家免受影响。”

德拉吉也承认资产购买计划可能带来风险。“我们明白这些措施会带来金融稳定方面的风险，但目前这些风险在控制之下，”他说。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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