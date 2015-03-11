欧洲金融：ECB购债计划使欧元区国家免受希腊问题影响--德拉吉

中国经济：已完成年度钢铁煤炭去产能任务的63.4%和46%--国常会
路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。
路透法兰克福3月11日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，ECB购买政府公债和其他债券，或许能庇护欧元区国家免受希腊等问题的影响。
“尽管希腊危机重新燃起，但我们也看到葡萄牙和其他此前面临问题国家的公债收益率进一步下降，”德拉吉在法兰克福的一次会议上称。
“这暗示央行的资产购买计划可能使欧元区国家免受影响。”
德拉吉也承认资产购买计划可能带来风险。“我们明白这些措施会带来金融稳定方面的风险，但目前这些风险在控制之下，”他说。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。
路透5月10日 - 菲律宾股市周三下跌1.6%，创两个月最大跌幅，因投资者继续锁定利得。越南股市上涨，创近一个月来最高收位。 整个东南亚股市交投平静，马来西亚股市 、泰国股市 和新加坡股市 适逢公共假日休市。 菲律宾股市 连续第二日下跌，受工业股和金融股拖累，此前曾连涨三日。 “市场在技术面上出现了短期走软迹象，受披索超买影响，”AP Securities的Joann Parayno说。 政府数据显示，菲律宾第一季镍矿产量骤减51%，受降雨和矿场运行暂停拖累。 印尼股市 下跌0.8%，创1月20日以来最大单日跌幅。 越南股市 逆市收涨0.3%，受金融和材料类股提振。 “过去几日的上涨是补涨，因受国内政治不确定和围绕中国股市的担忧拖累，越南股市最近几周表现疲软，”Ho Chi Minh Securities的董事总经理和研究负责人在电邮声明中说。 “由于市场感觉国内方面的(不确定性
* 短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况 * 短票持稳区间，但利率下行有抗力 * RP利率持稳 (更新拆款数字、央行定存单发行细节和官员说法) 记者 高洁如 路透台北5月10日 - 台湾银行间短率周三稳中透松。资金调度人士表示，资金持续充裕 ，短率稳中走疲，未来仍将密切观察央行冲销力道而定。 他们指出，央行冲销市场资金的力道在加入七天期定存单之后，稍有加强。目前总计存 单发行金额达到7.57兆，算是偏高水位。不过若以整体银行的超额准备数字来看，资金平稳 充裕，并未超级过剩。 〞我们给出的一周同业拆款稍微降了一点，微调一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们表示，市场的资金情势松，需求又不大，因此短率预料会在此间持稳，也不排除略 微偏下的可能。 他们表示，外商银目前仍是市场资金的提供者。台币若能维持偏强格局，料资金仍可充 裕偏多。 台湾央行周三傍晚公布，周五(12日)将发行的七天期定存单，利率维持在0.20%。