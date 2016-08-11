欧洲央行负利率政策有局限 应专注资产购买--IMF经济学家

路透伦敦8月11日 - 国际货币基金组织(IMF)经济学家表示，如果需要再次刺激欧元区经济，欧洲央行(ECB)应专注于资产购买，而非进一步下调负利率。

IMF网站上发布的一篇博客指出，欧洲央行“在不伤害银行获利的情况下，进一步大幅降息的空间有限，”而且这可能带来负面连带影响。

“如果贷款利率未能随之调整或储户将资金从银行取出，那么进一步下调利率将削弱货币政策的效力。”

文章称“专注于资产购买将提升资产价格和总需求，同时还支持银行放贷。还能促使银行融资条件改善顺利传导至实体经济。”

这篇文章提醒称，文中观点只代表作者--IMF欧洲部门经济学家Andy Jobst和Huidan Lin--的看法，并指出负利率在压低借款成本和支持欧洲央行购债计划方面取得成功。

IMF博客全文：here#more-14160

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