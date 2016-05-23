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国际财经 | 2016年 5月 23日 星期一 16:18 BJT

欧洲央行政策对银行业的影响多为正面--管委维勒鲁瓦

路透巴黎5月23日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一表示，对欧元区银行获利能力和资产负债表而言，欧洲央行货币刺激措施的影响主要是正面。

维勒鲁瓦在一场记者会表示，放贷数量升高，协助抵销了低利率压缩银行净息差的影响。另一方面，利率较低亦改善了借款户的债信情况。

“我要特别指出，欧元体系货币政策整体上对2015年欧元区银行获利能力及偿付能力带来了正面影响，”维勒鲁瓦称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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