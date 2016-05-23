欧洲央行政策对银行业的影响多为正面--管委维勒鲁瓦

美国商务部长被提名人罗斯将在任命听证会上辩称不反对贸易
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透巴黎5月23日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一表示，对欧元区银行获利能力和资产负债表而言，欧洲央行货币刺激措施的影响主要是正面。
维勒鲁瓦在一场记者会表示，放贷数量升高，协助抵销了低利率压缩银行净息差的影响。另一方面，利率较低亦改善了借款户的债信情况。
“我要特别指出，欧元体系货币政策整体上对2015年欧元区银行获利能力及偿付能力带来了正面影响，”维勒鲁瓦称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。