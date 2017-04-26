独家：消息人士称欧洲央行或在6月微调宽松政策措辞

路透法兰克福4月25日 - 法国总统大选首轮亲欧盟的中间派候选人马克龙胜出，令欧洲央行决策者松了口气，但预计在6月前，他们不太可能改变政策立场。

欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险已经消除，且由于经济处于多年来最佳状态，许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。

不过决策者没有多大意愿在本周四的会议上改变承诺，即购债至少到年底，并在之后的一段时间内维持利率在低位。

而6月采取的行动可能会是改变欧洲央行声明措辞，以反映经济前景已有改善。

消息人士表示，或从声明中剔除部分或全部有关经济前景风险主要偏下滑、可能进一步降息或扩大购买资产的措辞。

“讨论将围绕去除部分宽松倾向，”一位消息人士说。“至于速度会有多快，还说不好，因为这要看经济数据。”

欧洲央行拒绝对此置评。

消息人士发表言论后，欧元兑美元扩大涨幅，欧元区公债收益率普遍上涨。

“(消息)重新强调了，地缘政治风险减弱与欧洲央行未来行动之间的关系，”瑞穗驻纽约外汇策略师Sireen Harajli说。“这...增强了对欧元的信心。”

外界普遍预期，马克龙在周日首轮投票中胜出后，将在5月7日击败法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)，成为新一届法国总统。

对欧洲央行来说，更重要的是马克龙第一轮的胜选，消除了第二轮由极右翼的勒庞对决反对欧元的极左翼人士梅朗雄的危险，这令欧洲央行能更加专注于改善经济前景，减少关注其无法控制的政治风险。

但在经历多年危机以及持续低迷的通胀后，欧洲央行管委会的心态仍将谨慎。

欧洲央行正处于2.3万亿(兆)欧元的购债进程，对银行存放在该央行的多余资金实施负利率，藉此刺激放贷，进而推高欧元区的通胀与增长率。

法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)上周曾表示，要改变政策还为时过早；欧洲央行首席经济学家普雷特本月稍早也警告称，即使只是升息的想法，也有可能削弱欧洲央行的刺激举措效果。

因此，欧洲央行的任何举动都必须取决于数据是否显示近期通胀反弹已经站稳脚跟。该央行的目标是维持通胀率接近2%。

**经济增长**

欧元区通胀率上月为1.5%，预计未来几年不会回升至2%。

“在进行任何调整之前，我们都要十分谨慎，”另一消息人士称。

时间对他们有利。欧洲央行的购债计划可自动执行到12月。

这就意味着，对2018年购债计划规模和期限的调整都可等到9月宣布，如有必要10月亦可。

然而，欧洲央行购债计划的副作用和技术性制约正变得日益明显。

葡萄牙和爱尔兰央行即将无债可买，同时德国央行购买德国公债也加剧了该公债稀缺的状况。德国公债常常被金融企业用作抵押品。

欧洲央行已明确表示，通过调整购债计划条款来缓解这个问题存在政治和立法风险。

这进一步支持了有关欧元区通胀若持续回升，明年则需逐步削减购债计划的呼声。

“对于该计划我们能做的有限，”其中一位消息人士表示。(完)