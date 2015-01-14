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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:18 BJT

欧洲政经：欧洲法院佐审官提出批准欧洲央行购债计划的前提条件

他表示，OMT计划有必要而且适当，因欧洲央行没有承担可能导致无力清偿的风险。

虽然周三的意见是针对2012年出台的购债计划，但这项意见有可能决定未来量化宽松的形式。(完) (编译 白云/王丽鑫；审校 蔡美珍)
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