《焦点》欧洲法院顾问发表司法意见，为欧洲央行购买公债铺平道路

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
“直接货币交易(OMT)计划……属于(欧盟)公约赋予欧洲央行的货币政策职责范围，”Cruz Villalon称。
上述司法意见公布后，欧元 近10年来首度跌破问世时的水准，因投资者认为欧洲央行推行量化宽松获得了通行证。
欧洲法院法官通常会采纳佐审官的意见，因此对于欧洲央行与德国之间关于印钞以及央行权力限制的长期争论而言，他的意见是一个重要标志。
这对那些希望阻止欧洲央行印制新钞来购买公债的德国保守派金融人士是个打击，但对欧洲央行而言却是一大鼓舞。
德国财政部对此司法意见表示欢迎，称这澄清了相关问题，并与柏林当局对购债计划的支持立场一致。
巴伐利亚保守派政界人士以及此项诉讼的联合发起人Peter Gauweiler指出，佐审官限制了欧洲央行在三方国际债权人中的地位。这些债权人指导希腊等受援国进行改革。但其他批评人士对于欧洲央行将获得采取行动的自由感到沮丧。
“欧洲央行将变成一家坏账银行，”属于德国总理梅克尔执政联盟党派的Hans Michelbach称。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)