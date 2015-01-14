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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 07:55 BJT

《焦点》欧洲法院顾问发表司法意见，为欧洲央行购买公债铺平道路

“直接货币交易(OMT)计划……属于(欧盟)公约赋予欧洲央行的货币政策职责范围，”Cruz Villalon称。

上述司法意见公布后，欧元 近10年来首度跌破问世时的水准，因投资者认为欧洲央行推行量化宽松获得了通行证。

欧洲法院法官通常会采纳佐审官的意见，因此对于欧洲央行与德国之间关于印钞以及央行权力限制的长期争论而言，他的意见是一个重要标志。

这对那些希望阻止欧洲央行印制新钞来购买公债的德国保守派金融人士是个打击，但对欧洲央行而言却是一大鼓舞。

德国财政部对此司法意见表示欢迎，称这澄清了相关问题，并与柏林当局对购债计划的支持立场一致。

巴伐利亚保守派政界人士以及此项诉讼的联合发起人Peter Gauweiler指出，佐审官限制了欧洲央行在三方国际债权人中的地位。这些债权人指导希腊等受援国进行改革。但其他批评人士对于欧洲央行将获得采取行动的自由感到沮丧。

“欧洲央行将变成一家坏账银行，”属于德国总理梅克尔执政联盟党派的Hans Michelbach称。
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