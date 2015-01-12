欧洲央行：准备必要时启动QE，欧元区可以应对希腊退出--管委马库赫

“现在说包括哪些具体方面还为时过早，因为这项计划尚未进行讨论。”

上周公布的数据显示，欧元区12月通胀率自2009年以来首度转为负值。这点燃了欧洲央行将开始通过量化宽松(QE)印钞的猜测。

马库赫预计，2016年底前欧元区通胀率不会逼近2%的目标水准。

“我们预计，最近几个季度内价格低增长的局面不会改变。相反，我们预计这是一个长期现象，”马库赫称。

当被问及希腊大选可能导致的后果时，马库赫表示，如果某一成员国决定不愿遵守统一规定，欧元区现在可以应付该国退出的问题。

希腊1月25日将举行的选举在欧洲引起广泛关注，欧洲其他国家担心如果反对党胜选，与希腊的谈判可能再度陷入僵局。

“如果某一个成员国不愿遵守规定，(欧元区)可能没必要非要保持19个成员国，”他称。