欧元债市：欧洲央行推出量化宽松政策后欧元区借款成本降至历史新低

* 欧洲央行推出每月600亿欧元的量化宽松政策

* 欧元区借款成本降至纪录新低

* 欧元大跌，欧股升至新高

路透伦敦1月22日 - 欧洲政府借款利率周四挫至纪录新低，欧元大跌，欧股上扬，此前欧洲央行推出历史性的购债计划。

欧元区经济停滞不前以及消费者物价下滑，促使欧洲央行祭出自今年3月至明年9月每月600亿欧元的购买资产计划。

计划内将被购买的公债收益率大跌，西班牙10年期公债 和意大利10年期公债 收益率均下挫超过10个基点，至纪录新低1.402%和1.557%。

德国10年期公债收益率 也触及0.377%新低，欧洲央行总裁德拉吉讲话前报0.53%。

“投资人被迫转投较高收益资产，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示，“这是欧洲央行希望看到的。他们希望支持经济中更多的冒险。”

德拉吉表示，量化宽松政策会包括购买高至30年期的公债。意大利30年期公债收益率 首次跌穿3%，法国30年期公债收益率跌穿1.5%。

“欧洲央行的政策力度超过我的预期，特别是从规模来看...这是颇为强劲的措施，是下了重药了。”全球最大债市基金太平洋投资管理公司(PIMCO)高级投资组合经理人Andrew Bosomworth表示。

希腊10年期公债收益率 跌13个基点，报9.38%。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)对欧洲央行推出量化宽松表示欢迎，并警告该国必须完成停滞的救助评估，才能享受欧洲央行措施带来的好处。

欧洲央行宣布购债后不久，丹麦央行宣布本周内第二度降息，存款利率由-0.2%降至-0.35%。(完)

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