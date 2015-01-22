欧元债市：欧洲央行推出量化宽松政策后欧元区借款成本降至历史新低

《中国报摘》--中国证券报5月8日
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
* 欧洲央行推出每月600亿欧元的量化宽松政策
* 欧元区借款成本降至纪录新低
* 欧元大跌，欧股升至新高
路透伦敦1月22日 - 欧洲政府借款利率周四挫至纪录新低，欧元大跌，欧股上扬，此前欧洲央行推出历史性的购债计划。
欧元区经济停滞不前以及消费者物价下滑，促使欧洲央行祭出自今年3月至明年9月每月600亿欧元的购买资产计划。
计划内将被购买的公债收益率大跌，西班牙10年期公债 和意大利10年期公债 收益率均下挫超过10个基点，至纪录新低1.402%和1.557%。
德国10年期公债收益率 也触及0.377%新低，欧洲央行总裁德拉吉讲话前报0.53%。
“投资人被迫转投较高收益资产，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith表示，“这是欧洲央行希望看到的。他们希望支持经济中更多的冒险。”
德拉吉表示，量化宽松政策会包括购买高至30年期的公债。意大利30年期公债收益率 首次跌穿3%，法国30年期公债收益率跌穿1.5%。
“欧洲央行的政策力度超过我的预期，特别是从规模来看...这是颇为强劲的措施，是下了重药了。”全球最大债市基金太平洋投资管理公司(PIMCO)高级投资组合经理人Andrew Bosomworth表示。
希腊10年期公债收益率 跌13个基点，报9.38%。希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)对欧洲央行推出量化宽松表示欢迎，并警告该国必须完成停滞的救助评估，才能享受欧洲央行措施带来的好处。
欧洲央行宣布购债后不久，丹麦央行宣布本周内第二度降息，存款利率由-0.2%降至-0.35%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。