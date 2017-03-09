焦点：欧洲央行料维持政策不变 慎防荷兰和法国大选变数

路透法兰克福3月9日 - 欧洲央行周四料将维持货币政策不变，目前时值民粹主义和反建制情绪高涨期，将迎来荷兰和法国的高风险大选，欧洲央行将采取谨慎立场。

尽管经济成长和通胀双双升高，但欧洲央行料将抗拒紧缩政策的呼吁，指称有政治风险、基础物价增长疲弱，以及经济复苏仍脆弱。

前景正在改善。经济信心来到六年高位、贸易正在回升、服务和制造业产出升高，以及失业率处于2009年以来最低，这些都表明经济形势良好。

甚至是欧洲央行重要目标--通胀率也回升，上个月基本上达到央行的目标。

对欧洲央行总裁德拉吉来说，这就像走钢丝一样容不得闪失。虽然认可经济情况正在改善，他可能仍认为通胀攀升是暂时现象，增长依旧脆弱，且前景面临风险。

这些风险包括，荷兰和法国数周内就要举行大选，20国集团(G20)在特朗普就任美国总统后首次召开财经首长会议。

路透调查的分析师预计，欧洲央行下一步要不是在今年下半年微调其前瞻性指引，就是在明年逐步削减资产购买规模。

“不仓促行动的一个重要原因是欧洲央行以往的教训，”ING分析师Carsten Brzeski称。“在2007/8和2011年，欧洲央行加息，第一次是以德国薪资增长为依据，第二次则是在欧元区债务危机看似结束的时候。”

“这两次都让欧洲央行学到了教训。对欧洲央行来说，应该是事不过三了，尤其是欧元区内即将有两项重要选举。”

欧洲央行将于1245 GMT宣布政策决议，总裁德拉吉订于1330 GMT举行记者会。

欧洲央行的讨论可能相当激烈。特别是通胀率的回升已引发德国呼吁欧央削减2.3万亿(兆)欧元购债计划，或者至少应开始研究缩减购债规模。

不过欧洲央行顶多只会调高部分经济预估，尤其是针对通胀。欧洲央行也可能舍弃提及经济下行风险的参考，并让一项为银行业提供超低利率贷款的工具如期到期。

外界也呼吁欧洲央行必要时应舍弃降息或增加购债，央行可能也会对此进行讨论，但最后或将否决。

**法国大选**

即使德拉吉或许不愿承认，但法国总统大选可能格外令人挂心。在法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)希望让法国脱离欧盟的情况下，市场已准备好迎接这个震撼弹。

下周在德国巴登-巴登召开的20国集团(G20)会议，可能会让政策制定更形复杂。与会的各国财政领导人可能不再明确反对贸易保护主义或竞争性货币贬值，仅承诺保持“开放公平的国际贸易体系”。

然而，决策官员已暗示欧洲央行仅有可能在6月开始讨论接下来的政策行动，或许要到德国9月选举以后才会实际采取行动。

“从现行水准看来，金融市场更易于偏向鹰派而非鸽派，”Nordea的Tuuli Koivu指出。“然而，近期偏乐观的经济情势发展，可能会开始让未来会议的讨论转为稍微更偏鹰派。”(完)