新闻稿：欧洲央行发布声明称政策会议从2015年开始改为六周一次

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透法兰克福7月3日 - 欧洲央行周四发布如下声明，计划从2015年开始政策会议改为六周一次：
* 管理委员会货币政策会议的频率将改为六周一次
* 储备维持周期将延长至六周，以适应新的会议时间表
* 欧洲央行拟从2015年1月开始公布其货币政策讨论情况
欧洲央行今日宣布，管理委员会货币政策会议将从2015年1月开始改为每六周举行一次。非货币政策会议将继续每月至少召开一次。
储备维持周期将从四周延长至六周，以适应新的货币政策会议周期要求。储备维持周期内，银行需要在欧元体系内保持最低准备金。
欧洲央行同时宣布，准备从2015年1月会议开始，例行公布管委会货币政策会议的讨论情况。情况将会及时公布，前一次会议的情况公布会在下一次会议召开之前。
新的会议周期安排将在7月16日管委会会议上得到最终确定，随后将很快在欧洲央行网站上公布。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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