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债券 | 2015年 1月 19日 星期一 21:24 BJT

欧元区经济：德国总理不认为“本周是决定欧元命运的一周”

路透柏林1月19日 - 德国总理梅克尔周一表示：

* 不会称“本周是决定欧元命运的一周”

* 所有的努力都集中在将希腊保留在欧元区之内

* 欧洲央行将在完全独立的状态下做其决定(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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