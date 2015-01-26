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债券 | 2015年 1月 26日 星期一 08:44 BJT

更新版 1-欧元区经济：欧央行政策出台后，各国仍须推进改革--梅克尔

梅克尔曾经对意大利总理伦齐的改革举措提出鼓励，伦齐承诺，欧洲央行的决定会促使他加快而非放慢改革。意大利经济已经三年没有增长。

伦齐称，他不会“减缓”经济改革。外界普遍批评他的改革举措不够深入。

对于欧盟执委会对预算政策采取更为灵活的立场、整个欧盟范围的投资计划、欧元贬值以及欧洲央行最新公布的量化宽松举措，伦齐表示欢迎。

“所有这四个因素对意大利来说都非常重要，已经出现的情况促使我们加快改革，”伦齐说。

梅克尔和伦齐拒绝对希腊选举置评，只是表示他们相信，选举结果不会导致欧元区出现严重问题。(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 戴素萍/张荻)
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