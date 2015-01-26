更新版 1-欧元区经济：欧央行政策出台后，各国仍须推进改革--梅克尔

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
梅克尔曾经对意大利总理伦齐的改革举措提出鼓励，伦齐承诺，欧洲央行的决定会促使他加快而非放慢改革。意大利经济已经三年没有增长。
伦齐称，他不会“减缓”经济改革。外界普遍批评他的改革举措不够深入。
对于欧盟执委会对预算政策采取更为灵活的立场、整个欧盟范围的投资计划、欧元贬值以及欧洲央行最新公布的量化宽松举措，伦齐表示欢迎。
“所有这四个因素对意大利来说都非常重要，已经出现的情况促使我们加快改革，”伦齐说。
梅克尔和伦齐拒绝对希腊选举置评，只是表示他们相信，选举结果不会导致欧元区出现严重问题。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 戴素萍/张荻)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。